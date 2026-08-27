13 محضر ضبط في الشمال...إليكم التفاصيل

أعلنت في بيان، أنها في إطار حملتها "لضبط مخالفات المولدات وحماية حقوق المستهلكين، واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في بالاشتراك مع جهاز ، جولاتها الرقابية المشددة على المولدات الكهربائية في والمنية، وقد نتج عنها تسطير 13 محضر ضبط بحق المخالفين ومصادرة المولدات التابعة لهم لصالح بلدية طرابلس وبلديات بإشارة المختص".



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وأشارت الى أنه "تم تسطير خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة لتسعيرة ، في محلة أبي سمراء، وتمت مصادرتها لصالح بلدية طرابلس. كما تم تسطير ستة محاضر بحق أصحاب مولدات مخالفة في محلة المنية ومصادرتها لصالح البلديات. وتم تسطير محضر ضبط بحق بلدية عين يعقوب - التي تدير المولد لمخالفتها التسعيرة الرسمية. إضافة إلى تسطير محضر ضبط بحق صاحب مولد في الميناء، بناء على شكوى لمخالفته التسعيرة الرسمية".ولفتت الى أنه "في إطار متابعتها لسلامة الغذاء وشروط السلامة العامة، داهمت مصلحة الاقتصاد في الشمال، بمؤازرة أمن الدولة، مستودعا للمواد الغذائية في شكا - ، حيث جرى حجز 2080 شوالا، بوزن 25 كلغ لكل منها، من دون دلالات تعريفية. وقد فُتح تحقيق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".