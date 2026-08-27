تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

13 محضر ضبط في الشمال...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-08-2026 | 11:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
13 محضر ضبط في الشمال...إليكم التفاصيل
13 محضر ضبط في الشمال...إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها في إطار حملتها "لضبط مخالفات المولدات وحماية حقوق المستهلكين، واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بالاشتراك مع جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية المشددة على المولدات الكهربائية في طرابلس والمنية، وقد نتج عنها تسطير 13 محضر ضبط بحق المخالفين ومصادرة المولدات التابعة لهم لصالح بلدية طرابلس وبلديات المنية بإشارة القضاء المختص".

Advertisement

وأشارت الى أنه "تم تسطير خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة، في محلة أبي سمراء، وتمت مصادرتها لصالح بلدية طرابلس. كما تم تسطير ستة محاضر بحق أصحاب مولدات مخالفة في محلة المنية ومصادرتها لصالح البلديات. وتم تسطير محضر ضبط بحق بلدية عين يعقوب - عكار التي تدير المولد لمخالفتها التسعيرة الرسمية. إضافة إلى تسطير محضر ضبط بحق صاحب مولد في الميناء، بناء على شكوى لمخالفته التسعيرة الرسمية".

ولفتت الى أنه "في إطار متابعتها لسلامة الغذاء وشروط السلامة العامة، داهمت مصلحة الاقتصاد في الشمال، بمؤازرة أمن الدولة، مستودعا للمواد الغذائية في شكا - البترون، حيث جرى حجز 2080 شوالا، بوزن 25 كلغ لكل منها، من دون دلالات تعريفية. وقد فُتح تحقيق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها".

مواضيع ذات صلة
13 محضر ضبط لمولدات مخالفة وحجز 52 طناً من المواد الغذائية بالشمال
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جولات رقابية في الشمال: 6 محاضر ضبط وحجز 5 مولدات وتسليمهم لبلدية طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الاقتصاد في الشمال نظمت محاضر ضبط بحق مخالفين
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محضرا ضبط بحقّ أصحاب ملحمة ومحل لبيع الدواجن
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد

وزارة الطاقة

أمن الدولة

البترون

المنية

طرابلس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:26 | 2026-08-27
Lebanon24
15:20 | 2026-08-27
Lebanon24
15:17 | 2026-08-27
Lebanon24
15:08 | 2026-08-27
Lebanon24
15:03 | 2026-08-27
Lebanon24
13:58 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24