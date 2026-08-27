هروب مفاجئ لـ13 جندياً إسرائيلياً من جنوب لبنان.. والسبب؟

فرّ 13 جندياً إسرائيلياً من مشغّلي الآليات الهندسية الثقيلة في الكتيبة 603 التابعة للواء المدرعات السابع من الخدمة في من دون إذن، على خلفية إجراءات عقابية كان يعتزم فرضها بحقهم، وفق ما أوردته القناة 14 .

وحسب القناة، بدأت القضية بعدما أقام الجنود الـ13، في بداية الأسبوع، مراسم تضمنت إهانة جنود آخرين في الوحدة وممارسة العنف ضدهم.

وعندما علم قائد الكتيبة بالحادثة قبل يومين، قرر التعامل معها بحزم، وأبلغ الجنود المعنيين بأنه سيتم فرض عقوبات بحقهم بسبب تصرفاتهم.

إلا أن الجنود، وفق الرواية الإسرائيلية، قرروا الفرار من الخدمة من دون إذن بعد إبلاغهم بالإجراءات العقابية، في وقت كانت وحدتهم تنفذ مهامها في .

وينتمي الجنود إلى الكتيبة الهندسية 603، التي تعمل تحت قيادة لواء المدرعات السابع في الجيش ، وكانوا يتولون خلال خدمتهم في المنطقة تشغيل آليات هندسية ثقيلة.