بالفيديو.. إسرائيل تفجّر منازل المنصوري

أفادت مندوبة " " عن قيام الجيش بتفجير عدد من المنازل في بلدة خلال ساعات الليل.



وتردّد دوي انفجارات متتالية في المنطقة مع استمرار عمليات التفجير والتدمير داخل البلدة.

فجّر الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في بلدة المنصوري خلال ساعات الليل، فيما تردّد دوي انفجارات متتالية في المنطقة مع استمرار عمليات التفجير والتدمير داخل البلدة. pic.twitter.com/d5wvHHEEh6 — 24 (@Lebanon24) August 28, 2026 Advertisement