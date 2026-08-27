بالفيديو.. إسرائيل تفجّر منازل المنصوري

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فجّر الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في بلدة المنصوري خلال ساعات الليل، فيما تردّد دوي انفجارات متتالية في المنطقة مع استمرار عمليات التفجير والتدمير داخل البلدة. pic.twitter.com/d5wvHHEEh6
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 28, 2026
فجّر الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في بلدة المنصوري خلال ساعات الليل، فيما تردّد دوي انفجارات متتالية في المنطقة مع استمرار عمليات التفجير والتدمير داخل البلدة. pic.twitter.com/d5wvHHEEh6