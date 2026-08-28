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لبنان

أميركا وحزب الله في تركيا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2026 | 01:15
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أميركا وحزب الله في تركيا
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كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً سيُعقد بين وفد أميركي ووفد من حزب الله في تركيا، في خطوة تُعدّ تطوراً لافتاً في مسار الاتصالات التي دارت خلال الفترة الماضية عبر وسطاء بين الجانبين.
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وبحسب المصادر، يأتي الاجتماع في ظل تحركات إقليمية ودولية متسارعة مرتبطة بالملف اللبناني، وسط توجه لفتح قنوات أكثر مباشرة لمناقشة الملفات العالقة والبحث في إمكان الوصول إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.
ولم تكشف المصادر حتى الآن عن مستوى التمثيل في الوفدين، إلا أن اختيار تركيا لاستضافته يعكس الدور الذي تعمل أنقرة على تثبيته كقناة تواصل في الملفات المرتبطة بلبنان والمنطقة.
المصدر: لبنان 24
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