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لبنان

التصعيد بعد الانتخابات..

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2026 | 01:30
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التصعيد بعد الانتخابات..
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رجّحت مصادر سياسية أن يكون التصعيد الإسرائيلي المتوقع بعد الانتخابات الإسرائيلية وليس قبلها، خلافاً لبعض التقديرات التي تتحدث عن إمكانية حصول مواجهة واسعة خلال الفترة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي.
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وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يكون مستعداً للمخاطرة بتعريض المستوطنات والجبهة الداخلية لخطر مواجهة مفتوحة قد تنعكس سلباً على وضعه الانتخابي.
لكن المشهد قد يتغير سريعاً بعد ظهور النتائج، خصوصاً في حال خسارته الأكثرية المطلوبة. عندها، قد يصبح نتنياهو أمام سباق مع الوقت، وقد يلجأ إلى التصعيد قبل نجاح خصومه في التفاهم على تشكيل حكومة جديدة وانتقال السلطة إليهم.
المصدر: لبنان 24
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