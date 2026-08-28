التصعيد بعد الانتخابات..

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رجّحت مصادر سياسية أن يكون التصعيد المتوقع بعد الانتخابات وليس قبلها، خلافاً لبعض التقديرات التي تتحدث عن إمكانية حصول مواجهة واسعة خلال الفترة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي.وبحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة لن يكون مستعداً للمخاطرة بتعريض والجبهة الداخلية لخطر مواجهة مفتوحة قد تنعكس سلباً على وضعه الانتخابي.لكن المشهد قد يتغير سريعاً بعد ظهور النتائج، خصوصاً في حال خسارته الأكثرية المطلوبة. عندها، قد يصبح أمام سباق مع الوقت، وقد يلجأ إلى التصعيد قبل نجاح خصومه في التفاهم على تشكيل حكومة جديدة وانتقال السلطة إليهم.