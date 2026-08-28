إعادة الاعمار.. ايرانية؟

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جاء كلام أمين سر محسن رضائي ليحمل تأكيداً واضحاً بأن في أمر حتمي، وأن المنازل التي دُمّرت خلال الحرب سيعاد اعمارها، في موقف يعكس إصرار على إبقاء هذا الملف ضمن أولويات المرحلة المقبلة.ويكتسب هذا الموقف الإيراني أهمية إضافية في توقيته، إذ يأتي في ظل تساؤلات متزايدة داخل ، وتحديداً في بيئة " "، بشأن مصير ملف إعادة الإعمار والجهات التي ستتولى تمويله.وعليه، يُقرأ التأكيد الإيراني الرفيع المستوى كرسالة طمأنة مباشرة للمتضررين بأن ملف المنازل المدمرة لن يُترك معلّقاً، وأن إعادة الإعمار ستبقى مطروحة بجدية خلال المرحلة المقبلة.