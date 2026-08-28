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لبنان

إعادة الاعمار.. ايرانية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2026 | 01:45
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جاء كلام أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ليحمل تأكيداً واضحاً بأن إعادة الإعمار في جنوب لبنان أمر حتمي، وأن المنازل التي دُمّرت خلال الحرب سيعاد اعمارها، في موقف يعكس إصرار طهران على إبقاء هذا الملف ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
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ويكتسب هذا الموقف الإيراني أهمية إضافية في توقيته، إذ يأتي في ظل تساؤلات متزايدة داخل لبنان، وتحديداً في بيئة "حزب الله"، بشأن مصير ملف إعادة الإعمار والجهات التي ستتولى تمويله.
وعليه، يُقرأ التأكيد الإيراني الرفيع المستوى كرسالة طمأنة مباشرة للمتضررين بأن ملف المنازل المدمرة لن يُترك معلّقاً، وأن إعادة الإعمار ستبقى مطروحة بجدية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
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