استعدوا لأمطار طوفانية.. منخفض جوي في عز الصيف سيضرب لبنان اعتبارا من هذا اليوم

Advertisement

أشارت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بالأحوال الجوية إلى كان صيف هذه السنة كان استثنائياً من حيث التقلبات الجوية، ورغم الرطوبة المرتفعة التي شهدتها بعض المناطق، وخصوصاً الساحلية منها، والتي زادت الشعور بالحر، يمكن اعتباره عادياً من حيث درجات الحرارة، إذ لم تشهد المنطقة موجات حر قوية أو طويلة الأمد، بل بقيت درجات الحرارة في معظم الفترات ضمن معدلاتها الموسمية أو قريبة منها.وتابعت الصفحة عبر حسابها على " ": "ما يزيد هذا الصيف غرابة هو تأثر لبنان والجوار بمنخفض جوي نادر الحدوث لمثل هذه الفترة من السنة، من المتوقع أن يبدأ تأثيره اعتباراً من نهار الجمعة ويستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع."ولفتت إلى ان درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجياً، لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية، التي ستدفع بالسحب الركامية الماطرة نحو المنطقة، فتتهيأ الأجواء لهطول زخات من المطر تترافق مع برق ورعد.وتتركز الفرصة المؤاتية للهطولات بين عصر السبت وظهر الأحد، حيث تبلغ الحالة ذروتها، فتشتد الأمطار بين حين وآخر، وقد تكون غزيرة بل طوفانية محلياً، وخصوصاً على الشريط الساحلي السوري والجوار، إضافة إلى المناطق الشمالية كافة، ولا سيما والضنية، ثم المناطق الساحلية والمناطق القريبة منها والمطلة على البحر.ومن المتوقع، بحسب الصفحة، أن تشمل الأمطار نحو 70% من مساحة لبنان، مع احتمال تشكل موجات بردية محلية، بالتزامن مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة بين السبت والأحد، لتصبح الأجواء خريفية مائلة إلى البرودة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، خصوصاً فوق المرتفعات الجبلية.