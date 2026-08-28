المديرية العامة للدفاع المدني نعت العنصر محمود عباس عباس

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صدر عن والعلاقات العامة في اللبناني البيان الآتي:"تنعى للدفاع المدني العنصر عباس، من عديد – العضوي، الإقليمي، الذي توفي اليوم.وفي ما يلي نبذة عن حياته:* محمود عباس عباس، من مواليد 2 كانون الثاني 1977 – السنديانة (قضاء عكار).* التحق متطوعاً بالمديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من 2-1-2002.* ثُبّت برتبة فرد في الفئة الخامسة بموجب المرسوم رقم 11966 تاريخ 21-8-2023.* باشر عمله بتاريخ 24-8-2023.* تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.* شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.* الوضع العائلي: متأهل وله أربعة أولاد.إن المديرية العامة للدفاع المدني، إذ تنعى العنصر محمود عباس عباس، تتقدّم من عائلته ورفاقه بأحرّ التعازي، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ورفاقه الصبر والسلوان".