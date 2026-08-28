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لبنان

"التيار الوطني الحر" يعاكس الحكومة ويبحث عن مخالفاتها

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
28-08-2026 | 04:00
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التيار الوطني الحر يعاكس الحكومة ويبحث عن مخالفاتها
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 قرر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير خوض معركة مواجهة الحكومة، ملوحا بالتحضير لمؤتمر مرصد الحكومة الذي يظهر فيه وفق قوله مخالفاتها بالوثائق والمستندات.
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هذه المواجهة وفق ما هو ظاهر ستكون كاملة الاوصاف من الناحيتين الدستورية والقانونية اي ان ما من إجراءات عبثية سيتم اتخاذها، والواضح ان "التيار" يرغب في توسيع معارضته ملوحا بتصعيد سياسي ضد الحكومة من خلال المؤتمر المزمع عقده. وماذا يعني مرصد الحكومة؟

في العادة فان"مرصد الحكومة" أو "المرصد الحكومي" هو أداة أو منصة تهدف إلى رقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية (الحكومة) والوزارات والإدارات العامة، ومتابعة مدى التزامها بالبيان الوزاري، أو الوعود الإصلاحية، أو خطط التنمية المعلنة بالأرقام والوقائع، لتعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

وتفيد اوساط مراقبة ل " لبنان ٢٤" ان مؤتمر "التيار" سيناقش مغالطات الحكومة مفندا إياها انطلاقا من تعهداتها في البيان الوزاري والشق المتعلق بالإصلاحات على وجه التحديد ومن هنا يأتي الكلام عن تحضير شامل للوقائع التي تعرض ويراد وفق "التيار" اظهار مخالفات متعددة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ان "التيار" يريد العمل على اسقاط الحكومة؟

مما لا شك فيه ان التيار البرتقالي بصدد منازلة الحكومة في المجلس النيابي عندما يحين الوقت ولاسيما بعد عقد هذا المؤتمر، وتكشف هذه الأوساط هنا ان الاستعدادات جارية له حتى لو لم يتمكن من اسقاط الحكومة الحالية التي له مآخذ عليها عددها باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير.

وتؤكد هذه الأوساط ان باسيل اعد مراجعة قانونية عن هذه المخالفات نقطة بنقطة وانما من دون اللجوء الى الارض لأن ذلك لن يفيده الا اذا كان الهدف شعبيا، في الوقت نفسه فإن مراجع حكومية تؤكد ان الحكومة باقية ويحق لاي كتلة نيابية الاعتراض والحكومة سترد عبر رئيسها وان صفحة التباين مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى طويت بفعل تدخل عال المستوى.

مواجهة "التيار الوطني الحر" للحكومة ليست الاولى انما لا بد من انتظار ما يحمله من وثائق او مستندات لإظهار ما اخطأت به هذه الحكومة.
المصدر: خاص
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