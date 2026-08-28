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لبنان

أمطار ورعود من تركيا إلى لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الويك اند

Lebanon 24
28-08-2026 | 03:10
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أمطار ورعود من تركيا إلى لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الويك اند
أمطار ورعود من تركيا إلى لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الويك اند photos 0
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن بأن منخفضا جويا يتشكل فوق تركيا، يحمل في سحُبه الركامية الأمطار وحبات البرَد وضربات الصواعق، والبروق الكثيفة، ويتّجه تدريجيًا نحو لبنان
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وأضاف خنيصر ان ظُهر السبت، تبدأ الكتلة غير المستقرة بالتأثير على لبنان،  فيتحوّل الطقس الى غائم، وتهطل الأمطار بشكل محلي ومتفرق مع عواصف رعدية محلية، لتتحوّل الى غزيرة ليل السبت بخاصة على السواحل السورية واللبنانية وتشتد غزارتها مع دخول يوم الاحد فتصبح طوفانية لبعض الاوقات في صباح الاحد، تترافق مع عواصف رعدية وصواعق بنسبة 92% واحتمال تساقط حبّات برد.

ولفت إلى انه من المنتظر ان تتعرّض السواحل (من صور حتى طرابلس) والجبال الغربية، ومناطق شمالية (عكار)، والبقاع الغربي للامطار بين ساعات الظهيرة وساعات المساء المتقدمة (يوم السبت)، لتشتد يوم الأحد وتبدأ بالانحسار بعد الساعة الواحدة ظهراً.


وبحسب خنيصر، معدل الهطولات سيتراوح في المناطق المذكورة بين 18 و 35 ملم اما البقاع الاوسط والشمالي بين 3 و 10 ملم.

وأشار خنيصر إلى ان حالة عدم استقرار ليست في موعدها لكن امطار ورعود تركيا ستنحرف نحو لبنان نتيجة ضغط مرتفع سيسيطر على البحر الاسود 1018hpويساهم بطقس متقلب بسبب الرياح الشمالية المتجهة نحو قبرص ولبنان، مضيفا ان نسبة الصواعق المتوقّعة 92%. 


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يوم الأحد

اللبنانية

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الشمالي

البقاع

طرابلس

الغربي

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