أمطار ورعود من تركيا إلى لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الويك اند

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أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن بأن منخفضا يتشكل فوق ، يحمل في سحُبه الركامية الأمطار وحبات البرَد وضربات الصواعق، والبروق الكثيفة، ويتّجه تدريجيًا نحو .وأضاف خنيصر ان ظُهر السبت، تبدأ الكتلة غير المستقرة بالتأثير على لبنان، فيتحوّل الطقس الى غائم، وتهطل الأمطار بشكل محلي ومتفرق مع عواصف رعدية محلية، لتتحوّل الى غزيرة ليل السبت بخاصة على السواحل واللبنانية وتشتد غزارتها مع دخول يوم الاحد فتصبح طوفانية لبعض الاوقات في صباح الاحد، تترافق مع عواصف رعدية وصواعق بنسبة 92% واحتمال تساقط حبّات برد.ولفت إلى انه من المنتظر ان تتعرّض السواحل (من صور حتى طرابلس) والجبال الغربية، ومناطق شمالية (عكار)، والبقاع للامطار بين ساعات الظهيرة وساعات المساء المتقدمة (يوم السبت)، لتشتد وتبدأ بالانحسار بعد الساعة الواحدة ظهراً.وبحسب خنيصر، معدل الهطولات سيتراوح في المناطق المذكورة بين 18 و 35 ملم اما الاوسط والشمالي بين 3 و 10 ملم.وأشار خنيصر إلى ان حالة عدم استقرار ليست في موعدها لكن امطار ورعود تركيا ستنحرف نحو لبنان نتيجة ضغط مرتفع سيسيطر على البحر الاسود 1018hpويساهم بطقس متقلب بسبب الرياح الشمالية المتجهة نحو قبرص ولبنان، مضيفا ان نسبة الصواعق المتوقّعة 92%.