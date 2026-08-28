بعد رادارات ضبط السرعة.. هل تعود المُعاينة الميكانيكية؟

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أثار إعلان إعادة تفعيل وتنشيط رادارات ضبط السرعة على مختلف الطرقات السريعة والأساسية ارتياحاً لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، في ظل تزايد حوادث السير القاتلة خلال الفترة الأخيرة.وفي هذا السياق، قال خبير مروري لـ" " إن "إعادة تفعيل الرادارات لضبط السرعة الزائدة على الطرقات الأساسية من شأنها المُساهمة في الحد من الحوادث المرورية"، معتبراً أن "هذه الخطوة، على أهميتها، ينبغي أن تترافق مع المعاينة الميكانيكية المتوقفة منذ عام 2022."وشدد الخبير على أن "المعاينة الميكانيكية تؤدي دوراً أساسياً في الحد من حوادث السير وحماية أرواح المواطنين، من خلال التأكد من السلامة الفنية للمركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات."وأشار إلى أن "غياب الفحص الفني الدوري أدى إلى انتشار سيارات مُتهالكة وغير صالحة للسير، ما ساهم في ارتفاع مخاطر الحوادث والكوارث المرورية على الطرقات".وبينما تُشكل إعادة تفعيل الرادارات خطوة مهمة في ضبط السرعة والحد من المخالفات، يبقى استئناف المعاينة الميكانيكية، وفق الخبير، جزءاً أساسياً من منظومة السلامة المرورية التي يفترض تعزيزها للحد من الخسائر البشرية على الطرقات .