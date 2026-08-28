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لبنان

الاسبوع المقبل.. هل سيرتفع سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 04:39
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أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور أن سعر ربطة الخبز مرشح للتغيير خلال الأسبوع المقبل، نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات والكهرباء والنقل والتغليف وسائر مكونات الإنتاج.

وتساءل سرور عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً في فترات عدة، مطالباً بتفسير واضح للفارق بين السعر العالمي وما يدفعه المواطن، ولا سيما كلفة الاستيراد والنقل والتأمين.

وفي ملف القمح والطحين، أكد أن المخزون الحالي يكفي لنحو ثلاثة أشهر، فيما تتواصل الجهود بالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الاقتصاد لزيادته وتأمين مصادر وممرات استيراد جديدة.

وأوضح أن منصة وزارة الاقتصاد هي المرجع في احتساب كلفة الرغيف وفق أسعار الطحين والمازوت والتغليف والنقل وسعر صرف الدولار، مؤكداً أن أي تعديل لن يكون اعتباطياً، وأن انخفاض الأكلاف يجب أن ينعكس أيضاً على السعر.

وختم: "لا نريد رفع سعر ربطة الخبز، لكننا لن نقبل بأن تتحمل الأفران وحدها كلفة الارتفاع المتواصل. الرغيف أمن غذائي وحمايته مسؤولية وطنية".

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