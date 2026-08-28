الاسبوع المقبل.. هل سيرتفع سعر ربطة الخبز؟

أعلن رئيس والمخابز أن سعر ربطة الخبز مرشح للتغيير خلال الأسبوع المقبل، نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات والكهرباء والنقل والتغليف وسائر مكونات الإنتاج.

وتساءل سرور عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في رغم انخفاض أسعار عالمياً في فترات عدة، مطالباً بتفسير واضح للفارق بين السعر العالمي وما يدفعه المواطن، ولا سيما كلفة الاستيراد والنقل والتأمين.

وفي ملف القمح والطحين، أكد أن المخزون الحالي يكفي لنحو ثلاثة أشهر، فيما تتواصل الجهود بالتنسيق مع في لزيادته وتأمين مصادر وممرات استيراد جديدة.

وأوضح أن منصة وزارة الاقتصاد هي المرجع في احتساب كلفة الرغيف وفق أسعار الطحين والمازوت والتغليف والنقل وسعر صرف الدولار، مؤكداً أن أي تعديل لن يكون اعتباطياً، وأن انخفاض الأكلاف يجب أن ينعكس أيضاً على السعر.

وختم: "لا نريد رفع سعر ربطة الخبز، لكننا لن نقبل بأن تتحمل الأفران وحدها كلفة الارتفاع المتواصل. الرغيف أمن غذائي وحمايته مسؤولية وطنية".