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لبنان

كرامي بحثت مع "المبرّات" المناهج الجديدة

Lebanon 24
28-08-2026 | 04:58
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 استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدًا من جمعيّة "المبرّات الخيريّة" برئاسة مديرها العام الدكتور محمّد باقر فضل الله، وتسلّمت منه دعوة رسميّة لرعاية المؤتمر التربويّ الخامس والثلاثين للجمعيّة.
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وقد رحّبت الوزيرة برعاية هذا الحدث الذي سيعقد في السابع من أيلول المقبل في مجمّع الإمامين الحسنين في حارة حريك بعنوان: "المسار التحويليّ للتربية والتعليم... نحو إنسان رساليّ"، والذي يتناول القضايا والتحدّيات المستجدّة في مجالات التربية والتعليم والرعاية بمشاركة نخبة من الأكاديميّين والمفكّرين والخبراء من لبنان والخارج.

وانتقل المجتمعون إلى مناقشة القضايا التربويّة الملحّة تزامنّا مع التحضيرات لانطلاق العام الدراسيّ الجديد، حيث جرى عرض إسهامات "المبرّات" في وضع المناهج التربويّة الجديدة من خلال ممثّليها في مختلف اللجان. وأبدى الوفد" استعداده لتقديم مدارس الجمعيّة لتكون ضمن العيّنة التجريبيّة للمناهج الجديدة خلال العام الدراسيّ المرتقب".

وفي السياق الأكاديميّ، استعرض الوفد ملفّ جامعة العلوم والآداب اللبنانيّة (USAL) التابعة للجمعيّة في مجلس التعليم العالي، مقدّمًا كتابًا يبدي فيه استعداد كليّة التربية في الجامعة للإسهام في خدمة التعليم الرسميّ، وذلك عبر التنسيق مع المركز التربويّ للبحوث والإنماء لتدريب الكوادر التربويّة على تطبيق المنهاج المطوّر في عدد من المدارس الرسميّة المحيطة بالجامعة. كما قبلت الوزيرة دعوة الجامعة للمشاركة في حفل تأبين رئيسها السابق الذي استشهد في العدوان الإسرائيليّ.

وأثنت الوزيرة كرامي على "النشاط المثمر والمكثّف لجمعيّة المبرّات وجامعتها"، مقترحةً "تفعيل التشبيك ونقل الممارسات الفضلى من مدارس الجمعيّة إلى المدارس الرسميّة والخاصّة في محيطها ولا سيّما في المرحلة الصعبة الراهنة".

وتمنّى الوفد على الوزيرة زيارة مؤسّسة الهادي للإعاقة السمعيّة والبصريّة، فوعدت بتلبيتها معبّرةً عن "تقديرها العميق لرسالة الجمعيّة ودورها الوطنيّ في العناية بذوي الحاجات الخاصّة". كما قدّم الوفد للوزيرة كتاباً يوثّق عصارة تجربة "المبرّات" الرائدة في "التعلّم العاطفيّ الاجتماعيّ"، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من المناهج المعتمدة في المبرّات، ولا سيّما أنّها تكتسب أهمّيّة محوريّة في الوقت الراهن.

وخلص اللقاء إلى "تأكيد استمرار التعاون والتنسيق المشترك، والعمل معاً لخدمة الأهداف التربويّة الوطنيّة".
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