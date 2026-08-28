تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤشّرات مُقلقة... هل تعود الحرب في لبنان؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
28-08-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مؤشّرات مُقلقة... هل تعود الحرب في لبنان؟
مؤشّرات مُقلقة... هل تعود الحرب في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عادت إسرائيل إلى شنّ غارات في جنوب لبنان، وسط تركيزها على تلة علي الطاهر، التي تعمل منذ فترة على إحكام السيطرة عليها، بهدف تفجير منشأة "حزب الله" تحت الأرض. توازيّاً، أعلنت تل أبيب أنّ "الحزب" أطلق طائرتين مسيّرتين باتّجاه قواتها، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيليّ إلى الردّ. وأمام هذا  التصعيد الخطير، كشف وزير الخارجية الإيطاليّة أنطونيو تاياني أنّ روما ستستضيف جولات جديدة من المُفاوضات بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ في أيلول المُقبل، من دون الإشارة إلى موعد مُحدّدٍ لاستئناف المُباحثات.
Advertisement

وأيضاً، فإنّ تصريح السفير الأميركيّ لدى لبنان ميشال عيسى، بأنّ "حزب الله" لم يقمّ بأيّ خطوة تتعلّق بتسليم سلاحه، وبأنّه يرفض التحاور مع الدولة اللبنانيّة ومع الولايات المتّحدة، وبأنّ قراره مُرتبط بإيران، كلّها مواقف تحمل أكثر من رسالة، ولعلّ أخطرها أنّ واشنطن قد لا تستمرّ في مُمارسة الضغوط على إسرائيل بشأن عملها العسكريّ في الجنوب، وخصوصاً بعدما قال ميشال عيسى "لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء؟" بينما "الحزب" يحتفظ بعتاده.

ويُفهم من كلام عيسى أنّ واشنطن قد تُعطي الضوء الأخضر إلى إسرائيل لاستئناف ضرباتها في لبنان، وسط ترقّب ما سيحدث في علي الطاهر، وإنّ كان رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو سيمضي بعمليته العسكريّة هناك، قبل التوجّه إلى مُفاوضات روما، وكذلك، قبل إنتهاء السباق الإنتخابيّ في تل أبيب.

أما بشأن التوتّر الأميركيّ - الإيرانيّ، فهو يُؤثّر كثيراً على الوضع في لبنان. فمنذ إنتهاء الهدنة بين طهران وواشنطن، عاد الجيش الإسرائيليّ إلى التصعيد في الجنوب، وها هو ينتظر قراراً سياسيّاً من الحكومة الإسرائيليّة للمضي قدماً في خطّة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. 

ومن الواضح أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون إنعقاد جولة مُفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. فالأخيرة ليست راضية على "المناطق التجريبيّة" في الجنوب، وتتّهم الجيش اللبنانيّ والدولة اللبنانيّة بعدم القيام بعملٍ جادٍ لنزع سلاح "حزب الله" وتدمير منشآته العسكريّة. أما "الحزب"، فيُصعّب مهمّة الحكومة عبر إعلانه أنّه ليس في وارد التخلّي بتاتاً عن عتاده العسكريّ، وأنّه في موقع قويّ للدفاع عن البلاد إنّ تعرّضت لأيّ هجوم إسرائيليّ.

ولأنّ مهمّة لبنان الرسميّ تزداد تعقيداً على الرغم من توقيع "إتّفاق الإطار"، غير أنّ الإتّفاقية الثلاثيّة لا تزال حبراً على ورق، وخصوصاً وأنّ لا شيء تُرجِمَ منها على الأرض فعليّاً، وهناك إستحالة لانعقاد جولة مُفاوضات جديدة في روما، بسبب المُراوحة في التطبيق في الجنوب. فالجيش الإسرائيليّ مُستمرّ بعملياته، ولم يُوقف إطلاق النار وهو يُواظب على محو معالم مدنيّة وبلدات بأكلمها، بينما الدولة اللبنانيّة التي تتمسّك بالمُباحثات، ليست في وارد الدخول في نزاع عسكريّ مع "حزب الله"، الأمر الذي يمنعها من نزع السلاح غير الشرعيّ.

وأمام ما تقدّم، فإنّ كلّ هذه العوامل تُعتبر مُقلقة وغير إيجابيّة، وتُنذر باقتراب الحرب. فوفق مراقبين للإستحقاق الإنتخابيّ في إسرائيل، قد يُعطي ترامب هديّة لنتنياهو لمُهاجمة تلة علي الطاهر، لتحسين وضعه في الإنتخابات، ورفع حظوظه للعودة إلى رئاسة الحكومة، وحتّى لو كانت هناك خلافات في وجهات النظر بين الرجلين، في ما يتعلّق بالنزاع مع إيران وأذرعها في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
مؤشرات مقلقة للبنان: إسرائيل توسع حربها!
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات مقلقة.. خُمس الإسرائيليين فكروا في الهجرة العكسية
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات مقلقة بعد "نموذج" زوطر الغربيّة: آليات غامضة ولا أجوبة حول اليوم التالي
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تهدئة هشّة ومؤشرات مقلقة
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-08-28
Lebanon24
07:25 | 2026-08-28
Lebanon24
07:15 | 2026-08-28
Lebanon24
07:08 | 2026-08-28
Lebanon24
06:40 | 2026-08-28
Lebanon24
06:30 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24