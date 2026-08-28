نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر

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عقد لنقابة عمال المخابز في وجبل اجتماعا برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري بعد اجراء انتخابات النقابة وتصديقها رسميا وفقا للاصول القانونية.ناقش المجتمعون خلاله أوضاع ومعاناة ومطالب العمال المحقة وتم التداول والتشاور والبحث بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال لدى الضمان الاجتماعي وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، كما تم التأكيد ان "هو الممثل الشرعي والقانوني للعمال ورغيف الخبز خط أحمر وحق مقدس للمواطنين والعمود الفقري للامن الغذائي، والعامل الطرف الأساسي بالانتاج لجميع منتوجات المخابز والافران".وتقدم المجلس التنفيذي ب"الشكر لجميع الزميلات والزملاء على ثقتهم ودعمهم "، واكد" التزامه بالدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية المعيشية وظروف العمل وصون كرامة المهنة".وقرر المجلس التنفيذي للنقابة "المباشرة فورا بالتواصل مع معالي الوزراء المعنيين العمل والاقتصاد والتجارة والصناعة والصحة والصندوق الوطني للضمان للضمان لأخذ مواعيد رسمية لعرض المطالب النقابية الملحة والمحقة للعمال وسلامة الغذاء ، ووضع خطة عمل طارئة لمعالجة أوضاع العمال السوريين والعمال المتضررين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعدوان المستمر لتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل في قطاع الافران ، و فتح باب الحوار الثلاثي الاطراف مع الجهات المعنية لتنظيم قطاع المخابز والافران".ودعا" جميع العمال للانتساب والالتفاف حول نقابتهم والعمل يدا بيد من اجل تحقيق الأهداف المشتركة والمطالب المحقة وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على جميع العمال" .