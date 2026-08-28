قبلان للرئيس عون: دولة المزرعة لا تنفع والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته

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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال: "نعيش في بلد أشبه بمزرعة، ووطن أشبه بملكية شخصية للسلطة التنفيذية وإدارات عامة مملوكة لمقاولي الدولة ومزاريب الهدر وحيتان الفساد السياسي والمالي، وبخاصة أن كل ذلك وسط منطقة تحترق وشرق أوسط يعاني من أخطر وأكبر مراحله الانتقالية، ولا مصلحة للدول العربية والإسلامية أكبر من التقارب مع ، لأن التاريخ الجديد للمنطقة فعل استراتيجي كبير تقوده ، ومضيق هرمز والقواعد الأميركية المدمّرة رمز اللحظة التاريخية للواقع الإستراتيجي الجديد، والسلطة التنفيذية بهذا البلد خسرت الرهان، ولعبة التوظيف السياسي مع أميركا وتل أبيب باءت بأسوأ فشل وذل، والخطير أن البعض غارق بلعبة تبعية وتطويب سياسي وأمني يطال صميم الكيان الأمني والسيادي للبنان".وتوجه المفتي قبلان إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالقول:"دولة المزرعة لا تنفع، والرئاسة الوطنية تبدأ من وجبهاته، والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك. ولبنان الوطني والسيادي والشعبي يخوض غمار الصمود الوطني بدءًا من الجنوب دون أي وجود للسلطة التنفيذية وإدارات الدولة التي تتناهشها أنياب مقاولي فريق السلطة الجديد. والشعب اللبناني معني بتنظيم نفسه من جديد، والفترة الحالية فترة اختبار وطني".وأسف لـ "كون البلد اليوم رئاسة بلا رئيس، فيما السلطة الحالية تطبخ الوطنية بالبحص ولا شغل لها إلا صبّ الماء بالغربال، واللحظة لحماية من مشاريع التمزيق والشحن الطائفي والإعلام المتصهين والسلطة المتواطئة. والثابت بهذه الفترة الأخطر على لبنان أن الضامن السيادي الكبير هو والجيش والوحدة الوطنية، ولا عدو أخطر من ولا ضامن غدار أكبر من . ومطلوب من الكنيسة والمسجد أن يرفعا صوت المسيح ومحمد بمقدار غضب السماء على تل أبيب الإرهابية، والسكوت هنا حرام، والحلال الوطني بيِّن، والحرام الوطني بيِّن، والساكت عن حرمة وطنه يغامر بلعبة تكاد تحرق لبنان".