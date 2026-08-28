تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان للرئيس عون: دولة المزرعة لا تنفع والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته

Lebanon 24
28-08-2026 | 06:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبلان للرئيس عون: دولة المزرعة لا تنفع والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته
قبلان للرئيس عون: دولة المزرعة لا تنفع والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وقال: "نعيش في بلد أشبه بمزرعة، ووطن أشبه بملكية شخصية للسلطة التنفيذية وإدارات عامة مملوكة لمقاولي الدولة ومزاريب الهدر وحيتان الفساد السياسي والمالي، وبخاصة أن كل ذلك وسط منطقة تحترق وشرق أوسط يعاني من أخطر وأكبر مراحله الانتقالية، ولا مصلحة للدول العربية والإسلامية أكبر من التقارب مع إيران، لأن التاريخ الجديد للمنطقة فعل استراتيجي كبير تقوده طهران، ومضيق هرمز والقواعد الأميركية المدمّرة رمز اللحظة التاريخية للواقع الإستراتيجي الجديد، والسلطة التنفيذية بهذا البلد خسرت الرهان، ولعبة التوظيف السياسي مع أميركا وتل أبيب باءت بأسوأ فشل وذل، والخطير أن البعض غارق بلعبة تبعية وتطويب سياسي وأمني يطال صميم الكيان الأمني والسيادي للبنان".
Advertisement

وتوجه المفتي قبلان إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالقول:"دولة المزرعة لا تنفع، والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته، والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك. ولبنان الوطني والسيادي والشعبي يخوض غمار الصمود الوطني بدءًا من الجنوب دون أي وجود للسلطة التنفيذية وإدارات الدولة التي تتناهشها أنياب مقاولي فريق السلطة الجديد. والشعب اللبناني معني بتنظيم نفسه من جديد، والفترة الحالية فترة اختبار وطني".

وأسف  لـ "كون البلد اليوم رئاسة بلا رئيس، فيما السلطة الحالية تطبخ القضايا الوطنية بالبحص ولا شغل لها إلا صبّ الماء بالغربال، واللحظة لحماية لبنان من مشاريع التمزيق والشحن الطائفي والإعلام المتصهين والسلطة المتواطئة. والثابت بهذه الفترة الأخطر على لبنان أن الضامن السيادي الكبير هو المقاومة والجيش والوحدة الوطنية، ولا عدو أخطر من تل أبيب ولا ضامن غدار أكبر من واشنطن. ومطلوب من الكنيسة والمسجد أن يرفعا صوت المسيح ومحمد بمقدار غضب السماء على تل أبيب الإرهابية، والسكوت هنا حرام، والحلال الوطني بيِّن، والحرام الوطني بيِّن، والساكت عن حرمة وطنه يغامر بلعبة تكاد تحرق لبنان".
مواضيع ذات صلة
القضاة المُرتشون: هل تنفع معهم العقوبات التأديبية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لا سيادة للبنان دون الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا وجود لسلطة وطنية بلا توافق داخلي
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لحماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 14:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

هذا البلد

المقاومة

الجمهوري

رئيس عون

تل أبيب

جمهورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:34 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-08-28
Lebanon24
07:25 | 2026-08-28
Lebanon24
07:15 | 2026-08-28
Lebanon24
07:08 | 2026-08-28
Lebanon24
07:00 | 2026-08-28
Lebanon24
06:40 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24