عن "معركة علي الطاهر"... ماذا قال مصدر لبنانيّ مسؤول؟

اعتبر مصدر لبناني مسؤول أن "هناك تضييعاً للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات ".

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وقال في حديث لـ" ": "ثمة تأخير في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها".

وأشار المصدر المسؤول إلى أن "الحديث عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت"، مؤكداً أن "وقف مسار المفاوضات من قبلنا هو احتمال بعيد".

وأضاف: "حاولنا تجنيب مرتفعات المعركة ولكن جهودنا لم تفلح والمؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور عسكري يتجاوز علي الطاهر".

وتابع قائلاً: "لا تقصير من ولكننا لا نريد إراقة دماء داخليا"، لافتاً إلى أن " لا تريد في الجنوب وتسعى إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني".

وقال: "لدينا ضمانة أميركية بأن لن يكون ورقة تفاوض بين وطهران و بعثنا رسائل إلى " " للتشاور لكن لا تجاوب منه".

واعتبر المصدر أن "حزب الله يمكن أن يكون عنصرا مساعدا في المفاوضات التي تقودها الدولة ضمن ثوابتها كما ويمكن أن يكون جزءا من الحل إذا تكلم بلغة لبنانية تعالج المشكلة".

وأضاف: "نعمل لإنهاء ذريعة السلاح ورفض الحزب يجعله مسؤولا أمام اللبنانيين وأمام بيئته"، لافتاً إلى أنه "ثمة قناعة دولية بأنه لا يمكن نزع سلاح الحزب بالقوة ولا بسرعة".



