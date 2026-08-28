السبت والأحد... بيانٌ من قوى الأمن يكشف ما ستشهده منطقتا سليم سلام والكولا

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تخطيط طرقات على الشكل التالي:المرحلة الأولى: من نزلة أمام محلّات Look in حتّى تقاطع التحويلة الجديدة.المرحلة الثانية: من أمام مطعم الزاوية وصولًا إلى الكولا – موقف الفانات.سيباشر بالأعمال يومي السبت والأحد في 29 و30 -8-2026 اعتبارًا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من التالي.مع أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير القادم من نفق سليم سلام باتّجاه التحويلة، وتحويله يمينًا باتّجاه شارع المزرعة، ثمّ يسارًا باتّجاه شارع البطريرك برصوم حتّى كورنيش المزرعة.يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.