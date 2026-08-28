"تاتش" أنجزت المحطة الأولى من جولات عمل ميدانية موسّعة في محافظة الشمال

أنجز رئيس مجلس إدارة شركة تاتش ومديرها العام كريم سليم سلام، يرافقه أعضاء ، المحطة الأولى من جولات عمل ميدانية موسّعة في محافظة ، شملت لقاءات مكثفة مع رؤساء اتحادات البلديات في الفيحاء، زغرتا، بشرّي، والبترون، بحضور عدد من رؤساء بلديات الاتحادات.

وتأتي هذه الجولة انسجاماً وتكاملاً مع رؤية د. ووزير الاتصالات شارل الحاج الهادفة إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات والبيانات في الشمال، وتأكيداً على شركة تاتش بملء ثغرات التغطية ودعم العجلة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.وفي تصريح له خلال الجولة، أكّد سلام: "نحن نعي تماماً أن لدينا واجبات ومسؤولية كاملة تجاه أهلنا ومؤسساتنا في منطقة الشمال. لقد وصلتنا كافة الملاحظات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة، ونحن نأخذها بكل جديّة واهتمام في خططنا التنفيذية. ومن هذا المنطلق، نعتبر البلديات هي الباب الأساسي والشريك المحوري لنا للوصول إلى المواطنين، حيث يمثّل التعاون المباشر معها السبيل الأسرع لتذليل العقبات الإدارية والميدانية وتوفير أفضل جودة اتصالات وبيانات تستحقها المنطقة."واستعرض وفد تاتش الإستراتيجية الشاملة المعتمدة لتطوير الشبكة، والتي تتضمّن نشر عدد محدّد من الجديدة، تحسين وتطوير أداء شبكة الجيل الرابع (4G)، بالإضافة إلى تخصيص عدد من مواقع الجيل الخامس (5G) لمحافظة الشمال ضمن خطط التوسّع .وفي إطار الشراكة التنفيذية، اتفق الطرفان (إدارة "تاتش" واتحادات البلديات) على خطوات عملية فوريّة تحقّق المصلحة المشتركة وتسرّع تنفيذ المشاريع، أهمها الاعتماد على حصر شامل يُقدَّم من البلديات لثغرات التغطية (Coverage Gaps)، مع الاستفادة من دعمها المباشر لتسريع المعاملات الإدارية والورقية، لتسهيل المباشرة الفورية بتنفيذ خارطة الطريق الميدانية وتحسين جودة الشبكة.كما اقترح وفد الشركة مجموعة من حلول ومعدات الاتصال السريع المتاحة فوريّاً، والتي توفر خيارات عملية وفعّالة لتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات في مختلف المناطق.وفي سياق دعم القطاع الخاص والشركات، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع الفعاليات والهيئات الاقتصادية والشركات المحلية في الشمال، للتعريف بمحفظة خدمات تاتش المخصصة لقطاع الأعمال (B2B) وتوفير الحلول الرقمية الملائمة للنمو الاقتصادي.