تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العبسي استقبل وفدا من "الوطنيين الأحرار": الأوطان لا تبنى بالتمنيات بل بالوحدة والعمل

Lebanon 24
28-08-2026 | 07:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العبسي استقبل وفدا من الوطنيين الأحرار: الأوطان لا تبنى بالتمنيات بل بالوحدة والعمل
العبسي استقبل وفدا من الوطنيين الأحرار: الأوطان لا تبنى بالتمنيات بل بالوحدة والعمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وفداً من حزب الوطنيّين الأحرار برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور نائبه الكومندور فادي حبيب سماحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للحزب، الذي "عرض مع العبسي الأوضاع العامة في البلاد لاسيما ضرورة وضع حد لموجة الهجرة المستشرية".
Advertisement

وكانت كلمة باسم الحزب تضمنت "شكر لغبطته على استقبال الوفد مقدّرة الدور الذي يقوم به البطريرك كأداةٍ لنشر السلام والحوار والتآخي".

بدوره شدد العبسي على أنَّ "الأوطان لا تُبنى بالتمنيّات بل بالعمل والتوافق والشراكة بين كافة مكوناتها".

وأضاف: "لا شكّ أنّ لبنان يمرّ بظروفٍ صعبة وأنّ التطورات المتسارعة تفرض على الجميع الابتعاد عن خطاب التحدي الذي لن يسهم إلا في التفرقة والتصلُّب، وبالتالي الانعزالية والتقوقع التي تضعف الجميع"

وختم العبسي داعياً إلى "مواجهة التحدّيات بالحكمة والعقلانية بما يحفظ السلم الأهلي ويحافظ على كيان الوطن وأبنائه".

من جهته قال النائب شمعون بعد اللقاء: "كانت زيارة لا بد منها خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وهي ظروف تتطلب رص الصفوف، وخصوصاً الصف المسيحي بمكوناته كافة، مما يؤثر على وضع البلد عموماً ويسهم في إظهار صورته الوحداوية أمام الجميع".

وأضاف: "هناك خطر كبير على بقاء المسيحية في لبنان إذا بقيت بحالة تشتت وشرذمة، ويجب علينا أن نعمل سويًا من أجل لبنان الوطن والكيان وتنفيذالمشروع الفدرالي الذي نعمل عليه كحزب وطنيّين أحرار ، وهو مشروع يحفظ لجميع الطوائف التي تعيش في لبنان تقاليدها ويُبقي على خصوصياتها، وبنفس الوقت ينظم النواحي الاقتصاديّة والماليّة في البلاد".

كما استقبل البطريرك العبسي المحامي البروفسور إبراهيم طرابلسي وبحث معه شؤوناً قانونيّة وأخرى تتعلق بالطائفة، كما أطلعه على أجواء اجتماعات اللجان في مجلس كنائس الشرق الأوسط والنشاطات التي تقوم بها خصوصًا لجهة التعليم المسكوني، بوصفه ممثلاً لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في المجلس المذكور .

ومن زوار العبسي ايضا، القاضي زياد أيوب الذي قدّم له نسخة من كتابه "الضوضاء والقانون"، اضافة الى شخصيات عسكريّة واجتماعية.
مواضيع ذات صلة
الخير استقبل وفداً من بلديات الحدود: دعم الجنوب مسؤولية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عوده استقبل وفداً من "الرابطة الوطنية للحوار"
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وفداً من قيادة الجيش: المؤسسة العسكرية صمّام أمان الوطن
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام هنأ الأسمر بانتخابه على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقبل العبسي
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

الشرق الأوسط

أعضاء المجلس

المسيحية

من جهته

الطائف

مسيحية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-08-28
Lebanon24
13:00 | 2026-08-28
Lebanon24
13:00 | 2026-08-28
Lebanon24
12:39 | 2026-08-28
Lebanon24
12:35 | 2026-08-28
Lebanon24
12:15 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24