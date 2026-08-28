العبسي استقبل وفدا من "الوطنيين الأحرار": الأوطان لا تبنى بالتمنيات بل بالوحدة والعمل

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استقبل بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وفداً من حزب الوطنيّين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون وحضور نائبه الكومندور فادي حبيب وعدد من أعضاء للحزب، الذي "عرض مع العبسي الأوضاع العامة في البلاد لاسيما ضرورة وضع حد لموجة الهجرة المستشرية".وكانت كلمة باسم الحزب تضمنت "شكر لغبطته على استقبال الوفد مقدّرة الدور الذي يقوم به البطريرك كأداةٍ لنشر السلام والحوار والتآخي".بدوره شدد العبسي على أنَّ "الأوطان لا تُبنى بالتمنيّات بل بالعمل والتوافق والشراكة بين كافة مكوناتها".وأضاف: "لا شكّ أنّ يمرّ بظروفٍ صعبة وأنّ التطورات المتسارعة تفرض على الجميع الابتعاد عن خطاب التحدي الذي لن يسهم إلا في التفرقة والتصلُّب، وبالتالي الانعزالية والتقوقع التي تضعف الجميع"وختم العبسي داعياً إلى "مواجهة التحدّيات بالحكمة والعقلانية بما يحفظ السلم الأهلي ويحافظ على كيان الوطن وأبنائه".قال النائب شمعون بعد اللقاء: "كانت زيارة لا بد منها خصوصاً في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وهي ظروف تتطلب رص الصفوف، وخصوصاً الصف المسيحي بمكوناته كافة، مما يؤثر على وضع البلد عموماً ويسهم في إظهار صورته الوحداوية أمام الجميع".وأضاف: "هناك خطر كبير على بقاء في لبنان إذا بقيت بحالة تشتت وشرذمة، ويجب علينا أن نعمل سويًا من أجل لبنان الوطن والكيان وتنفيذالمشروع الفدرالي الذي نعمل عليه كحزب وطنيّين أحرار ، وهو مشروع يحفظ لجميع الطوائف التي تعيش في لبنان تقاليدها ويُبقي على خصوصياتها، وبنفس الوقت ينظم النواحي الاقتصاديّة والماليّة في البلاد".كما استقبل البطريرك العبسي المحامي البروفسور إبراهيم طرابلسي وبحث معه شؤوناً قانونيّة وأخرى تتعلق بالطائفة، كما أطلعه على أجواء اجتماعات اللجان في مجلس كنائس والنشاطات التي تقوم بها خصوصًا لجهة التعليم المسكوني، بوصفه ممثلاً لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في المجلس المذكور .ومن زوار العبسي ايضا، القاضي زياد أيوب الذي قدّم له نسخة من كتابه "الضوضاء والقانون"، اضافة الى شخصيات عسكريّة واجتماعية.