جابر يعلّق سريان عدد من المهل القانونية والعقدية

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أصدر قراراً حمل الرقم 1/751 تاريخ 28 آب 2026، يتعلق بتعليق سريان عدد من المهل القانونية والعقدية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات العقارية.ويقضي القرار بتعليق سريان المهل القانونية والعقدية الممنوحة للأشخاص في القطاعين العام والخاص، خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2026 ولغاية 31 2026، بما فيها المهل الشكلية والإجرائية وتلك الممددة إلى أساس الحق، على أن تستأنف المهل سريانها اعتباراً من 1 آب 2026 وفقاً للأصول المحددة في القرار.ويشمل القرار، بصورة خاصة، المهل المتعلقة بتملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية، والتصريح عن الإنشاءات الحديثة، والأولوية بالتسجيل في السجل العقاري، والقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية، إضافة إلى بعض المهل المنصوص عليها في قانون .ويوضح القرار أن المهل التي كان قد انقضى نوعها قبل 1 آذار 2026 لا تستفيد من التعليق، فيما تستفيد من أحكامه المهل التي كانت قيد ، على أن تُستكمل وفقاً للقواعد المحددة في القرار.