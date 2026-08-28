تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في قصر بعبدا... حملة تبرع بالدم بمُشاركة رئيس الجمهورية

Lebanon 24
28-08-2026 | 08:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في قصر بعبدا... حملة تبرع بالدم بمُشاركة رئيس الجمهورية
في قصر بعبدا... حملة تبرع بالدم بمُشاركة رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، نظمت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رئيس الجمهورية وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية والعاملين فيها. 
Advertisement
وأشرف على الحملة رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، والأمين العام للصليب الأحمر الأستاذ جورج كتاني وعدد من معاونيهما.
وتحدث الدكتور الزغبي عن الحملة فقال: "كما تعرفون ان الدم هو الحياة. وفخامة الرئيس أحب اليوم ان يطلق حملة التبرع بالدم من هنا، من القصر الجمهوري، ليقول ان هذه هي ثقافة الحياة والمحبة والإنفتاح على الجميع التي تتمثل بتوزيع الدم الى كل اللبنانيين. وهذا هو الهدف الأساسي للصليب الأحمر اللبناني، لا سيما في هذه المرحلة التي نحن بحاجة فيها الى هذا الأمر.
وختم بالقول: "إنه المثل الصالح اليوم الذي يُعطى من القصر الجمهوري ومن قِبَل فخامة الرئيس."  
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من قصر بعبدا: زرنا الرئيس عون للتعبير عن دعمنا كحزب للشرعية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية وذلك من خلال استعادة قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون للمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ81 للأمن العام اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية في بعبدا: علينا ان نحصن انفسنا في ظل تطورات المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 21:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المديرية العامة

الصليب الأحمر

الأمين العام

قصر بعبدا

أشرف على

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-08-28
Lebanon24
13:00 | 2026-08-28
Lebanon24
13:00 | 2026-08-28
Lebanon24
12:39 | 2026-08-28
Lebanon24
12:35 | 2026-08-28
Lebanon24
12:15 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24