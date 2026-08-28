في قصر بعبدا... حملة تبرع بالدم بمُشاركة رئيس الجمهورية

Advertisement

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ، نظمت في رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع اللبناني، حملة للتبرع ، شارك فيها رئيس الجمهورية وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية والعاملين فيها.وأشرف على الحملة رئيس الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، والأمين العام للصليب الأحمر الأستاذ كتاني وعدد من معاونيهما.وتحدث الدكتور الزغبي عن الحملة فقال: "كما تعرفون ان هو الحياة. وفخامة الرئيس أحب اليوم ان يطلق حملة التبرع بالدم من هنا، من ، ليقول ان هذه هي ثقافة الحياة والمحبة والإنفتاح على الجميع التي تتمثل بتوزيع الدم الى كل اللبنانيين. وهذا هو الهدف الأساسي للصليب الأحمر اللبناني، لا سيما في هذه المرحلة التي نحن بحاجة فيها الى هذا الأمر.وختم بالقول: "إنه المثل الصالح اليوم الذي يُعطى من القصر الجمهوري ومن قِبَل فخامة الرئيس."