في قصر بعبدا... حملة تبرع بالدم بمُشاركة رئيس الجمهورية

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
، نظمت المديرية العامة
في رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع الصليب الأحمر
اللبناني، حملة للتبرع بالدم
، شارك فيها رئيس الجمهورية وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية والعاملين فيها.
وأشرف على الحملة رئيس الصليب
الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، والأمين العام للصليب الأحمر الأستاذ جورج
كتاني وعدد من معاونيهما.
وتحدث الدكتور الزغبي عن الحملة فقال: "كما تعرفون ان الدم
هو الحياة. وفخامة الرئيس أحب اليوم ان يطلق حملة التبرع بالدم من هنا، من القصر الجمهوري
، ليقول ان هذه هي ثقافة الحياة والمحبة والإنفتاح على الجميع التي تتمثل بتوزيع الدم الى كل اللبنانيين. وهذا هو الهدف الأساسي للصليب الأحمر اللبناني، لا سيما في هذه المرحلة التي نحن بحاجة فيها الى هذا الأمر.
وختم بالقول: "إنه المثل الصالح اليوم الذي يُعطى من القصر الجمهوري ومن قِبَل فخامة الرئيس."