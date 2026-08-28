في لقاء مع مؤسسة "ثقافة وحريات".. مرقص استعرض مكاسب "قانون الإعلام الجديد"

نظمت مؤسسة "ثقافة وحريات: لقاءً حوارياً مع وزير الإعلام
الدكتور بول مرقص
حول "قانون الإعلام الجديد"، استضافه وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار بمشاركة الوزير السابق زياد بارود
وشخصيات عامة.
وأثنى نجار على كفاءة الوزير مرقص
منوهاً بأهمية حزمة القوانين الإصلاحية للعهد الحالي، بينما اعتبر بارود
أن القانون يشكل نصاً متكاملاً قابلاً للتطوير. من جهته
، استعرض مرقص أبرز بنود القانون الذي أنهى جموداً استمر 16 عاماً وساهم في تقدم لبنان
على مؤشر حرية الصحافة، موضحاً أنه يعتمد نظام "العلم
والخبر"، وينشئ هيئة وطنية مستقلة، ويلغي محكمة المطبوعات
لصالح غرف قضائية مدنية متخصصة، إضافة إلى تنظيم المنصات ومكافحة خطاب الكراهية.
وتناول مرقص ورشة تحديث مؤسسات الوزارة، وتشمل إعادة إحياء تلفزيون لبنان، رقمنة الأرشيف الوطني وترشيحه لليونسكو، وتطوير الوكالة الوطنية
وإذاعة لبنان، وصولاً إلى مشروع تحويل الوزارة إلى "وزارة التواصل". واختتم اللقاء بنقاشات مفتوحة وجولة لمعاينة عمل فني يدمج بين الفن وتقنيات الذكاء الاصطناعي
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