في لقاء مع مؤسسة "ثقافة وحريات".. مرقص استعرض مكاسب "قانون الإعلام الجديد"

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نظمت مؤسسة "ثقافة وحريات: لقاءً حوارياً مع الدكتور حول "قانون الإعلام الجديد"، استضافه وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار بمشاركة الوزير السابق وشخصيات عامة.وأثنى نجار على كفاءة الوزير منوهاً بأهمية حزمة القوانين الإصلاحية للعهد الحالي، بينما اعتبر أن القانون يشكل نصاً متكاملاً قابلاً للتطوير. ، استعرض مرقص أبرز بنود القانون الذي أنهى جموداً استمر 16 عاماً وساهم في تقدم على مؤشر حرية الصحافة، موضحاً أنه يعتمد نظام " والخبر"، وينشئ هيئة وطنية مستقلة، ويلغي لصالح غرف قضائية مدنية متخصصة، إضافة إلى تنظيم المنصات ومكافحة خطاب الكراهية.وتناول مرقص ورشة تحديث مؤسسات الوزارة، وتشمل إعادة إحياء تلفزيون لبنان، رقمنة الأرشيف الوطني وترشيحه لليونسكو، وتطوير وإذاعة لبنان، وصولاً إلى مشروع تحويل الوزارة إلى "وزارة التواصل". واختتم اللقاء بنقاشات مفتوحة وجولة لمعاينة عمل فني يدمج بين الفن وتقنيات .