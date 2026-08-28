اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الجنوب.. غارات وقصف وتفجير منازل

شهدت بلدات وقرى جنوبية، اليوم، سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تنوعت بين الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والتمشيط، إضافة إلى القنابل الصوتية والحرائق وإحراق المنازل.
فقد شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت دوحة كفررمان بثلاث غارات، والنبطية الفوقا بست غارات، إضافة إلى بني حيان والمنصوري بثلاث غارات، والمنطقة الواقعة بين حاريص وحداثا.
كما نفّذ الطيران المسيّر غارات على النبطية الفوقا، والمنطقة بين النبطية الفوقا وميفدون، ودوحة كفررمان.
وطال القصف المدفعي دوحة كفررمان ووادي السلوقي ووادي الحجير وأطراف ميفدون والمنصوري، إضافة إلى المنطقة بين حداثا وحاريص والدبشة.
وفي موازاة ذلك، نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في المنصوري بثماني عمليات، إضافة إلى زوطر الشرقية وحداثا ورب ثلاثين بعمليتي تفجير، ومركبا بعمليتي تفجير، إلى جانب كفرتبنيت وحولا والقنطرة ويحمر الشقيف.
كما طالت عمليات التمشيط حولا ودير سريان وطلوسة ووادي السلوقي وحداثا وحاريص ومجدل زون وزوطر الشرقية، فيما سُجّلت قنابل صوتية في حداثا وحبوش والمنصوري، وثلاث قنابل في ياطر.
وشملت الاعتداءات الميدانية إحراق منازل في مركبا وحداثا، واندلاع حرائق في حداثا وعيتا الجبل، إضافة إلى إلقاء براميل متفجرة وقنابل مضيئة في المنطقة الواقعة بين حداثا وحاريص.