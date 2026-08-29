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لبنان

المنخفض الجوي اقترب.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من هذا الأمر

Lebanon 24
29-08-2026 | 02:03
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المنخفض الجوي اقترب.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من هذا الأمر
المنخفض الجوي اقترب.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من هذا الأمر photos 0
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من المتوقع ان يتأثر لبنان اليوم السبت بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا سيقترب تدريجاً وسيدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر، مترافقة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر حتى مساء الأحد حيث يستقر الطقس تدريجا.
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وفي هذا الإطار، أشارت صفحة Lebanese Daily Weather  المُتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان الأمطار تشتدّ من حينٍ إلى آخر اعتبارًا من ظهر اليوم السبت، وتكون غزيرة خصوصًا في المناطق الشمالية، ولا سيما عكار والضنية، حيث يُتوقّع أن تتلقى هذه المناطق كميات وافرة من الأمطار، لتكون لها حصة الأسد من الهطولات.

كما ستشهد المناطق الساحلية أمطارًا غزيرة أحيانًا، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا من تشكّل السيول وتجمّع المياه على الطرقات. 

طقس السبت:
غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجاً الى غائم فتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل. 

الأحد:
غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجاً.

الإثنين:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً .


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شمال غرب

الشمالي

الضنية

الشمال

لبنان

تركيا

الأسد

جوي ✊

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