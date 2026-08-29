تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حالة عدم استقرار عنيفة وشحنات كهربائية ستضرب سماء لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس

Lebanon 24
29-08-2026 | 02:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حالة عدم استقرار عنيفة وشحنات كهربائية ستضرب سماء لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
حالة عدم استقرار عنيفة وشحنات كهربائية ستضرب سماء لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المُتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ بأن حالة عدم استقرار عنيفة مشحونة بأمطار طوفانية وضربات صواعق قوية ومتواصلة، وحبّات برد، تتجه نحو لبنان مع تقدم ساعات بعد ظهر اليوم السبت وستكون ساعات مساء اليوم حتى ظهر الاحد تحت اجواء ممطرة، وتصل نسبة تشكل العواصف الرعدية والصواعق على طول الخط الساحلي اللبناني، من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، والجبال الغربية الى 95% مع هبات رياح حيث قوة الامطار، الى 70 كم في الساعة.
Advertisement

كيف ستتوّزع نسبة الهطولات؟
الحصة الاولى
البترون، شكا، طرابلس، العبدة، الكورة، اميون، زغرتا، الضنية، البيرة، القبيات، عندقت، ومعظم المناطق العكارية: 30-65ملم.

الحصة الثانية: 
بشري، جبيل، الصفرا، باتجاه جونية والضبية، 
كسروان من الساحل صعوداً نحو فاريا وحراجل وفيطرون وميروبا وكفردبيان، مناطق المتن الشمالي، الخنشاره وبولونيا وبكفيا، مناطق الشوف، جزين، صيدا، البقاع الغربي،  النبطية: 20-35ملم.

الحصة الثالثة: البقاع الاوسط والبقاع الشمالي: 3-13مم

وأشار خنيصر إلى ان سماء لبنان ستتعرّض هذه الليلة الى موجة من الشحنات الكهربائية التي ستنير الساحل والجبال بلمعان البروق. 

وحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الساحلية، بخاصة الشمالية، بسبب غزارة الهطولات.
مواضيع ذات صلة
هل ستضرب موجة لاهبة لبنان قريبا؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا للأمطار الرعدية والسيول التي ستضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في الصيف أمطار ستتساقط في لبنان.. إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن حال الطقس
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكلٍ لافتٍ... إليكم ما أعلنه الأب خنيصر عن الطقس في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/08/2026 17:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الغربي

النبطية

الشمالي

البقاع

العبدة

طرابلس

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-08-29
Lebanon24
10:27 | 2026-08-29
Lebanon24
10:15 | 2026-08-29
Lebanon24
10:06 | 2026-08-29
Lebanon24
10:00 | 2026-08-29
Lebanon24
10:00 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24