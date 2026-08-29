حالة عدم استقرار عنيفة وشحنات كهربائية ستضرب سماء لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس

أفاد الأب ايلي
خنيصر المُتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ بأن حالة عدم استقرار عنيفة مشحونة بأمطار طوفانية وضربات صواعق قوية ومتواصلة، وحبّات برد، تتجه نحو لبنان
مع تقدم ساعات بعد ظهر اليوم السبت وستكون ساعات مساء اليوم حتى ظهر الاحد تحت اجواء ممطرة، وتصل نسبة تشكل العواصف الرعدية والصواعق على طول الخط الساحلي اللبناني، من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال
، والجبال الغربية الى 95% مع هبات رياح حيث قوة الامطار، الى 70 كم في الساعة.
كيف ستتوّزع نسبة الهطولات؟
الحصة الاولى
البترون، شكا، طرابلس
، العبدة
، الكورة، اميون، زغرتا، الضنية، البيرة، القبيات، عندقت، ومعظم المناطق العكارية: 30-65ملم.
الحصة الثانية:
بشري، جبيل
، الصفرا، باتجاه جونية والضبية،
كسروان من الساحل صعوداً نحو فاريا وحراجل وفيطرون وميروبا وكفردبيان، مناطق المتن الشمالي
، الخنشاره وبولونيا وبكفيا، مناطق الشوف
، جزين، صيدا
، البقاع الغربي
، النبطية
: 20-35ملم.
الحصة الثالثة: البقاع
الاوسط والبقاع الشمالي: 3-13مم
وأشار خنيصر إلى ان سماء لبنان ستتعرّض هذه الليلة الى موجة من الشحنات الكهربائية التي ستنير الساحل والجبال بلمعان البروق.
وحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الساحلية، بخاصة الشمالية، بسبب غزارة الهطولات.