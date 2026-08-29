بسبب ارتفاع الأمواج.. تحذير من الدفاع المدني (فيديو)

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تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر pic.twitter.com/Rxu89HZKui
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 29, 2026
تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر pic.twitter.com/Rxu89HZKui