بسبب ارتفاع الأمواج.. تحذير من الدفاع المدني (فيديو)

حذّرت المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول ، من شمالاً إلى جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر.

وتهيب المديرية بالجميع الامتناع عن ممارسة السباحة وسائر الرياضات والأنشطة البحرية خلال هذين اليومين، والتقيّد بإرشادات السلامة حفاظاً على سلامتهم.