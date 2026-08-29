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لبنان

بسبب ارتفاع الأمواج.. تحذير من الدفاع المدني (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2026 | 03:08
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بسبب ارتفاع الأمواج.. تحذير من الدفاع المدني (فيديو)
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من خطورة ممارسة مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البحرية على طول الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، اليوم وغداً، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، ما يزيد من وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر.
 
وتهيب المديرية بالجميع الامتناع عن ممارسة السباحة وسائر الرياضات والأنشطة البحرية خلال هذين اليومين، والتقيّد بإرشادات السلامة حفاظاً على سلامتهم.
 
 
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