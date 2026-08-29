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لبنان

قبيسي: مواجهة العدوان وتداعياته مسؤولية وطنية

Lebanon 24
29-08-2026 | 03:56
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قبيسي: مواجهة العدوان وتداعياته مسؤولية وطنية
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نظمت حركة "أمل" - شعبة عدلون، احتفالا لمناسبة افتتاح مستديرة الامام الصدر في بلدة عدلون وازاحة الستار عن لوحة تذكارية عبارة عن صورتين تعبيريتين للامام الصدر والرئيس نبيه بري، في اطار احياء فعاليات الذكرى الـ48 لإخفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
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حضر الاحتفال النائب هاني قبيسي،الذي قال: "الامام الصدر ونهجه في حفظ لبنان والدفاع عنه وطنا نهائيا لجميع ابنائه وفي الحوار والوحدة سبيلا لمقاربة كافة القضايا الوطنية". وتطرق للاوضاع الميدانية في الجنوب، مؤكدا ان "مواجهة العدوان وتداعياته هو مسؤولية وطنية وليس مسؤولية طائفة او طرف وهو يستدعي تضافر كل الجهود في الداخل وعلى اعلى المستويات من اجل انهاء الحرب التي تشنها اسرائيل على الجنوب".
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