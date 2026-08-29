قبيسي: مواجهة العدوان وتداعياته مسؤولية وطنية

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نظمت حركة "أمل" - شعبة ، احتفالا لمناسبة افتتاح مستديرة الامام في بلدة عدلون وازاحة الستار عن لوحة تذكارية عبارة عن صورتين تعبيريتين للامام الصدر والرئيس ، في اطار احياء فعاليات الذكرى الـ48 لإخفاء الصدر ورفيقيه يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.حضر الاحتفال النائب هاني قبيسي،الذي قال: "الامام الصدر ونهجه في حفظ والدفاع عنه وطنا نهائيا لجميع ابنائه وفي الحوار والوحدة سبيلا لمقاربة كافة الوطنية". وتطرق للاوضاع الميدانية في الجنوب، مؤكدا ان "مواجهة العدوان وتداعياته هو مسؤولية وطنية وليس مسؤولية طائفة او طرف وهو يستدعي تضافر كل الجهود في الداخل وعلى اعلى المستويات من اجل انهاء الحرب التي تشنها اسرائيل على الجنوب".