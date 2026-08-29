سلام سيرأس وفد لبنان والتنسيق الرئاسي قائم

Advertisement

لفت مصدر وزاري الى أن دوائر رئاسية عادت لتنظر في قضية تمثيل في في دورة أيلول ٢٠٢٦، أي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فبعدما سرت ومعلومات عن أن رئيس الحكومة سينفرد في تمثيل لبنان في وإلقاء الكلمة، عادت الأمور لتشهد بعض التعديلات على شكل الوفد ومن سيلقي كلمة لبنان وما هو مضمونها، خاصةً بعد تعثر الملفات السياسية في لبنان، وخاصةً على صعيد" إتفاق الإطار" والمسار التفاوضي.المصدر لفت أنه "من أجل إعادة الدفع باتجاه التفاوض وإبعاد إمكانية الحرب، يجب أن يكون الوفد موسعًا على مستوى رئيس الجمهورية لإظهار موقف لبنان الواضح في أهم المحافل الدولية".الا ان الدوائر المعنية في اكدت ان الوفد اللبناني سيكون برئاسة رئيس الحكومة على ان يتم تنسيق الموقف رئاسيا".