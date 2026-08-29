"حرشنا لح يرجع".. مرقص من بيروت: لنحوّل المبادرة إلى عدوى إيجابية

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وتحدث الوزير مرقص وقال: "أتوجّه بالشكر إلى جميع المناضلين والمناضلات، وإلى جميع الجمعيات والحركات الكشفية التي أنتمي إليها بالأساس، والتي تجتمع اليوم هنا للمساهمة في ما أسميه الاعتناء بحرَش بيروت أو تعزيز العناية به وهذه الجمعيات تجمع مختلف الأنشطة التي تقومون بها، وتجسّد كذلك حرص محافظ بيروت ورئيس البلدية فيها على إتاحة المجال أمام لكي يتعاون مع السلطات الرسمية ويتكاتف معها من أجل الخير العام والمصلحة العامة".واعتبر أن "وجود ووزارة الإعلام ومواكبة لهذا النشاط، هو ضرورة لكي تتحول هذه المبادرة الرمزية إلى عدوى إيجابية تمتد إلى جميع الأحراش والمساحات العامة التي تحتاج إلى العناية والاهتمام".أضاف: "أشدّ على أيديكم، وآمل أن ننطلق معًا، إن شاء الله، اليوم من الكلام إلى الفعل. وأعلم أنكم أعددتم برنامجًا طويلًا ومتكاملًا في إطار جهودكم للاعتناء بهذا الموقع. وأنا لست بعيدًا عن هذه المنطقة، فقد ترعرعت على بُعد أمتار من هنا، في كل موسم شتاء، ونشأت وأنا أدرك مدى أهمية هذا الموقع وهذا الحرش، أولًا من الناحية الطبيعية، ولكن أيضًا من الناحية الاجتماعية والسكانية، ومن حيث دوره في التواصل والتلاقي بين أبناء بيروت. وأعرف تمامًا مدى حرصكم جميعًا، وكل الموجودين على رمزية هذا اللقاء وأهميته".وختم: "نحن دائمًا موجودون لننقل في الإعلام هذه الصورة الطيبة والجميلة إلى سائر المناطق، وإن شاء الله تمتد هذه الحملة بصورة لامركزية إلى كل مكان تقتضي فيه الحاجة إلى مثل هذه المبادرات. وكم نحن بحاجة إلى العمل! فكل واحد منكم كان يستطيع اليوم أن يبقى في منزله، لكنه اختار أن يفكّر في بلده وأن يساهم في خدمته".