تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يجرؤ أحد على نعي المفاوضات؟

Lebanon 24
29-08-2026 | 23:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يجرؤ أحد على نعي المفاوضات؟
هل يجرؤ أحد على نعي المفاوضات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في "النهار":
 
 
الإعلان الإسرائيلي المفاجئ أخيراً عن إخفاق تجربة المناطق التجريبية التي كانت الثمرة الأبرز لجولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، يحمل في طياته أكثر من دلالة ميدانية وسياسية، ويكشف عن نيات تبيتها تل أبيب للمرحلة المقبلة في الجنوب.
Advertisement
 
 
بلاغة الموقف الإسرائيلي الأخير أنه أتى عشية الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة التي من المقرر مبدئياً أن تنعقد الشهر المقبل في روما، وهي الجولة التي ارتفع الحديث عن عقبات تحول دون انعقادها من جهة، وعن ضرورة بذل جهود استثنائية لضمان استمرار هذه الجولات والحيلولة دون نعيها، خصوصاً بعد موجة الاعتراض اللبنانية الرسمية على التعنت الإسرائيلي فيها.
 
 
فضلاً عن ذلك، فإن الإعلان الإسرائيلي نفسه أتى ملتبساً ويشي باحتمالات التصعيد والتعقيد، إذ أوردته وكالة "واللا" العبرية القريبة من الجيش الإسرائيلي، وفيه أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً أبلغ إلى الولايات المتحدة، عبر قنوات أمنية، ما مفاده أن "مخطط المناطق التجريبية في الجنوب فشل". وفي بقية السردية الإسرائيلية أن المصدر إياه وضع مسؤولية الإخفاق على عاتق الجيش اللبناني "لأنه لم يدمر بنى إرهابية استناداً إلى حيثيات قدمها إليه الجيش الإسرائيلي".
 
 
ومضى المصدر إلى أبعد من ذلك ليقول إن هناك حال عدم رضا إزاء الجيش اللبناني والتعامل مع البنى التحتية للحزب وعناصره. وبذا تكون إسرائيل قد تخففت من أي مسؤولية عن التعثر الحاصل وحملته لـ الجيش اللبناني وحده، وتكون قد بررت لنفسها تصريحات أطلقها مسؤولون فيها ومفادها أن لا مجال للانسحاب من المنطقة الصفراء وأن معركتها مع الحزب لم تنته بعد. بطبيعة الحال، توقف "حزب الله" ملياً أمام الموقف الإسرائيلي، وقدمه إثباتاً لرؤيته الأولى لمسار المفاوضات والتي قامت على فكرة أن الإسرائيلي ليس في وارد إعطاء شيء للبنان بعدما أخذ كل ما يريده من خلال إعلان اتفاق الإطار.
 
من جهتها، اعتبرت مصادر حركة أمل أن الكلام الإسرائيلي هو مصداق لما تكهن به بداية رئيسها الرئيس نبيه بري، والذي نهض على أساس أن اتفاق الإطار ولد ميتاً ولم يوضع لينفذ.
 
بنى الثنائي الشيعي على هاتين الرؤيتين ليحذر من مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي الميداني والذي ظهرت بوادره من خلال التصعيد العسكري في الساعات الماضية. ومرحلة موازية من الضغط الأميركي والذي تبدى في تصريحات أطلقها السفير الأميركي ميشال عيسى في الساعات الماضية والتي بدا فيها وكأنه يبرئ إسرائيل من أي مسؤولية.
 
حيال ذلك، فإن السؤال المطروح هو من يجرؤ بعد الآن على نعي المفاوضات المباشرة؟
 
وحده حزب الله سيتخذ من الإعلان الإسرائيلي مرتكزاً ليجدد مطالبته بوقف مسار التفاوض المباشر، ولكن الثابت أن الطرفين الآخرين المعنيين أي السلطة اللبنانية والولايات المتحدة سيحرصان على المضي قدماً في الدفاع عن خيار التفاوض.
 
 
وعليه، سيعمل لبنان وواشنطن على تحديد موعد الجلسة الثامنة لهذه المفاوضات لإزالة كل العقبات الحائلة دون انعقادها. وعليه فإنه من شأن هذا أن يعزز من نظرية أن المطلوب حالياً ضمان استمرار المفاوضات وجلوس كل الأطراف حول طاولتها، حتى ولو كان الأمر بلا نتيجة عملانية
مواضيع ذات صلة
هل سيرسل لبنان وفدًا عسكريًا إلى روما للمشاركة في المفاوضات؟ مصدر يكشف
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي نعى الصحافية انطوانيت عازار: رفعت الصوت عاليًا في مواجهة تهميش دور المرأة
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان نعى الشيخ حمد: لن ننسى دعمه للبنان في حرب 2006
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أعادت الجولة السابعة من مفاوضات روما عقارب الساعة إلى 26/6/2026؟
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس نبيه بري

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-30
Lebanon24
08:24 | 2026-08-30
Lebanon24
08:19 | 2026-08-30
Lebanon24
08:01 | 2026-08-30
Lebanon24
07:57 | 2026-08-30
Lebanon24
07:18 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24