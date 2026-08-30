نائب يحسم موقفه: لستُ نادماً وضميري مرتاح

تشهد العلاقة بين النائب و" " توتراً شديداً، على خلفية الإشكال الذي وقع بين الطرفين خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وما رافقها من خلاف حول ملف العفو العام وسقوط نصاب الجلسة.

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وكشف مصدر سياسي مطّلع أن تداعيات ما حصل لم تُطوَ حتى الآن، وأن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى مرحلة شديدة التأزم.