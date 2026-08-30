نائب يحسم موقفه: لستُ نادماً وضميري مرتاح

تشهد العلاقة بين النائب وليد البعريني و"القوات اللبنانية" توتراً شديداً، على خلفية الإشكال الذي وقع بين الطرفين خلال الجلسة التشريعية الأخيرة وما رافقها من خلاف حول ملف العفو العام وسقوط نصاب الجلسة.
وكشف مصدر سياسي مطّلع أن تداعيات ما حصل لم تُطوَ حتى الآن، وأن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى مرحلة شديدة التأزم.
وبحسب المصدر، علّق البعريني خلال إحدى جلسة خاصة على ما جرى، مؤكداً أنه غير نادم على موقفه تجاه "القوات"، وأن ضميره مرتاح حيال ما قام به، في إشارة إلى أن الخلاف لم يعد محصوراً بما حصل داخل المجلس النيابي، بل ترك أثراً مباشراً على العلاقة السياسية بين الطرفين.