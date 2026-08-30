تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاني من الشوف: للاتجاه نحو زراعة تعاقدية تربط الإنتاج اللبناني بالأسواق الإماراتية والخليجية

Lebanon 24
30-08-2026 | 02:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هاني من الشوف: للاتجاه نحو زراعة تعاقدية تربط الإنتاج اللبناني بالأسواق الإماراتية والخليجية
هاني من الشوف: للاتجاه نحو زراعة تعاقدية تربط الإنتاج اللبناني بالأسواق الإماراتية والخليجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الزراعة نزار هاني، في إطار زراعي وإنمائي، في منطقة الشوف بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة Elite Agro Holding في دولة الإمارات حسن حلاوي، في متابعة عملية للقاءات التي عُقدت خلال الملتقى اللبناني – الإماراتي، وضمن جهود وزارة الزراعة الرامية إلى تحويل فرص التعاون والاستثمار إلى شراكات فعلية تربط الإنتاج الزراعي اللبناني بالأسواق الإماراتية والخليجية.
Advertisement



وشكّلت الجولة محطة عملية للانتقال من مرحلة التواصل وعرض الفرص إلى البحث المباشر في احتياجات الأسواق وإمكانات الإنتاج والتسويق، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين والتعاونيات والمنتجات الزراعية اللبنانية.



بريح



استهل هاني جولته في بلدة بريح، حيث التقى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وعددًا من المزارعين والفعاليات المحلية، بحضور حلاوي، وجرى البحث في واقع القطاع الزراعي في المنطقة، وسبل تطوير الإنتاج وتحسين قدرته التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة. بعدها، زار والحضور الحقل النموذجي للمزارع ماجد العلي، واطّلعوا على تجربة متقدمة في زراعة الأشجار المثمرة، ولا سيما التفاح، تعتمد أصنافًا حديثة وتقنيات الزراعة المكثفة وأساليب الإدارة الزراعية المتطورة.



وتتيح هذه التقنيات، وفق المعطيات المعروضة خلال الزيارة، رفع إنتاجية الدونم من نحو طنين في بعض أنماط الزراعة التقليدية إلى ما بين 8 و12 طنًا، وقد تصل إلى نحو 13 طنًا في بعض الحالات، ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتحسين المردود الاقتصادي للمزارع عند اعتماد الأصناف الملائمة والممارسات الزراعية الحديثة والإدارة العلمية للبساتين.



وأكد هاني أن هذه التجربة تبرز أهمية التدريب والإرشاد الزراعي ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المزارعين، والانتقال التدريجي من الأنماط التقليدية إلى زراعة حديثة تستند إلى الإدارة الدقيقة لاحتياجات الأشجار، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإنتاجية والنوعية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأسواق والمستهلكين.



سوق الجبل



وانتقل هاني إلى سوق الجبل، حيث عقد طاولة عمل خُصصت لبحث تطوير الزراعة التعاقدية وآليات ربط المزارعين والتعاونيات بالأسواق، بحضور رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس كامل الغصيني، وممثلين عن التعاونيات ومختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية في المنطقة. وتركز النقاش على أهمية الانتقال من الإنتاج غير المرتبط بصورة كافية بطلب السوق إلى التخطيط للإنتاج انطلاقًا من احتياجات الأسواق المستهدفة، من خلال تحديد الأصناف والكميات والمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة مسبقًا، وتنظيم العلاقة بين المنتجين والمشترين ضمن آليات واضحة ومستدامة.



كذلك، جرى التشديد على أن تطوير هذا النموذج من شأنه أن يسهم في خفض مخاطر التسويق والهدر، وتحسين التخطيط الزراعي، وخفض كلفة الإنتاج، ورفع الإنتاجية والجودة، وتعزيز قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإماراتية والخليجية والعالمية.



وأكد هاني أن الجولة تأتي في سياق ترجمة مخرجات الملتقى اللبناني–الإماراتي إلى خطوات عملية وتعاون مباشر يجمع المزارعين والتعاونيات والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق، مشددًا على أن الوزارة ستتابع هذا المسار بصورة دورية ومكثفة بهدف بناء نماذج قابلة للتوسع في مختلف المناطق اللبنانية.
 
 
وأشار إلى أهمية تطوير الزراعة التعاقدية وتعزيز دور سوق الجبل ليكون منصة نموذجية لتنظيم وتسويق منتجات الشوف، وربط المنتجين بالمشترين والأسواق المحلية والخارجية، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة أعلى للإنتاج الزراعي وتعزيز الاقتصاد الريفي.



وشدد على أن "مستقبل الزراعة اللبنانية يبدأ من الابتكار والتدريب والإرشاد الحديث، ومن رفع الإنتاجية والجودة وربط المزارع مباشرة بالسوق. هدفنا ألا ينتج المزارع أولًا ثم يبحث عن سوق، بل أن يعرف مسبقًا ماذا يحتاج السوق، وبأي كمية ومواصفات وجودة، وأن يبني إنتاجه على هذا الأساس، بما يرفع مردوده ويضمن استدامة إنتاجه".



وتندرج الجولة ضمن توجه وزارة الزراعة إلى بناء قطاع أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوم على الزراعة الحديثة، والإرشاد ونقل التكنولوجيا، والزراعة التعاقدية، والشراكة مع القطاع الخاص، وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات اللبنانية، بما يحوّل الميزات الزراعية للمناطق اللبنانية إلى فرص اقتصادية واستثمارية مستدامة.

مواضيع ذات صلة
هاني: وزارة الزراعة في صلب حماية الإنتاج الوطني
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: خط النفط العراقي السوري مشروع استراتيجي يربط الإنتاج العراقي بأسواق المتوسط
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني بحث مع وفد المعهد الوطني للكرمة والنبيذ في ازمة تصريف الإنتاج والإستيراد
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني عرض مع يحيى ووفد من اتحاد بلديات الشوف الأعلى وعاليه شؤونا إنمائية
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

أعضاء المجلس

رئيس اتحاد

اللبنانية

الإمارات

الخليج

النقاش

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-30
Lebanon24
08:29 | 2026-08-30
Lebanon24
08:24 | 2026-08-30
Lebanon24
08:19 | 2026-08-30
Lebanon24
08:01 | 2026-08-30
Lebanon24
07:57 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24