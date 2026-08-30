هاني من الشوف: للاتجاه نحو زراعة تعاقدية تربط الإنتاج اللبناني بالأسواق الإماراتية والخليجية

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وشكّلت الجولة محطة عملية للانتقال من مرحلة التواصل وعرض الفرص إلى البحث المباشر في احتياجات الأسواق وإمكانات الإنتاج والتسويق، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين والتعاونيات والمنتجات الزراعية .استهل هاني جولته في بلدة بريح، حيث التقى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وعددًا من المزارعين والفعاليات المحلية، بحضور حلاوي، وجرى البحث في واقع القطاع الزراعي في المنطقة، وسبل تطوير الإنتاج وتحسين قدرته التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة. بعدها، زار والحضور الحقل النموذجي للمزارع ماجد ، واطّلعوا على تجربة متقدمة في زراعة الأشجار المثمرة، ولا سيما التفاح، تعتمد أصنافًا حديثة وتقنيات الزراعة المكثفة وأساليب الإدارة الزراعية المتطورة.وتتيح هذه التقنيات، وفق المعطيات المعروضة خلال الزيارة، رفع إنتاجية الدونم من نحو طنين في بعض أنماط الزراعة التقليدية إلى ما بين 8 و12 طنًا، وقد تصل إلى نحو 13 طنًا في بعض الحالات، ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتحسين المردود الاقتصادي للمزارع عند اعتماد الأصناف الملائمة والممارسات الزراعية الحديثة والإدارة العلمية للبساتين.وأكد هاني أن هذه التجربة تبرز أهمية التدريب والإرشاد الزراعي ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المزارعين، والانتقال التدريجي من الأنماط التقليدية إلى زراعة حديثة تستند إلى الإدارة الدقيقة لاحتياجات الأشجار، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإنتاجية والنوعية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأسواق والمستهلكين.وانتقل هاني إلى سوق الجبل، حيث عقد طاولة عمل خُصصت لبحث تطوير الزراعة التعاقدية وآليات ربط المزارعين والتعاونيات بالأسواق، بحضور بلديات الشوف السويجاني المهندس كامل الغصيني، وممثلين عن التعاونيات ومختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية في المنطقة. وتركز على أهمية الانتقال من الإنتاج غير المرتبط بصورة كافية بطلب السوق إلى التخطيط للإنتاج انطلاقًا من احتياجات الأسواق المستهدفة، من خلال تحديد الأصناف والكميات والمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة مسبقًا، وتنظيم العلاقة بين المنتجين والمشترين ضمن آليات واضحة ومستدامة.كذلك، جرى التشديد على أن تطوير هذا النموذج من شأنه أن يسهم في خفض مخاطر التسويق والهدر، وتحسين التخطيط الزراعي، وخفض كلفة الإنتاج، ورفع الإنتاجية والجودة، وتعزيز قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإماراتية والخليجية والعالمية.وأكد هاني أن الجولة تأتي في سياق ترجمة مخرجات الملتقى اللبناني–الإماراتي إلى خطوات عملية وتعاون مباشر يجمع المزارعين والتعاونيات والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق، مشددًا على أن الوزارة ستتابع هذا المسار بصورة دورية ومكثفة بهدف بناء نماذج قابلة للتوسع في مختلف المناطق اللبنانية.