بالجرم المشهود... توقيف سوريّ في منطقة نهر الموت وهذا ما كان يقوم به

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لمكافحة عمليّات السرقة والاحتيال على كافة الأراضي اللبنانية
، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات
حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج الذهب
المزيّف في مختلف مناطق جبل لبنان
، ولا سيّما في منطقة المتن.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:
م. خ. (مواليد عام 2003، سوري)
بتاريخ 10-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت
، أثناء قيامه ببيع كميّة من الذهب المزيّف لأحد الأشخاص مقابل مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي. وكان برفقته شخص آخر
، فرّ بالمبلغ المالي إلى جهة مجهولة. كما تمّ ضبط /108/ أساور من الذهب المزيّف.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء
، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني.