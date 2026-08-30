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لبنان

بالجرم المشهود... توقيف سوريّ في منطقة نهر الموت وهذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
30-08-2026 | 05:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة والاحتيال على كافة الأراضي اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج الذهب المزيّف في مختلف مناطق جبل لبنان، ولا سيّما في منطقة المتن.
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على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:

 م. خ. (مواليد عام 2003، سوري)

بتاريخ 10-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت، أثناء قيامه ببيع كميّة من الذهب المزيّف لأحد الأشخاص مقابل مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي. وكان برفقته شخص آخر، فرّ بالمبلغ المالي إلى جهة مجهولة. كما تمّ ضبط /108/ أساور من الذهب المزيّف.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني.
 
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