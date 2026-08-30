بالجرم المشهود... توقيف سوريّ في منطقة نهر الموت وهذا ما كان يقوم به

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليّات السرقة والاحتيال على كافة الأراضي ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المزيّف في مختلف مناطق ، ولا سيّما في منطقة المتن.على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:م. خ. (مواليد عام 2003، سوري)بتاريخ 10-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ، أثناء قيامه ببيع كميّة من الذهب المزيّف لأحد الأشخاص مقابل مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي. وكان برفقته ، فرّ بالمبلغ المالي إلى جهة مجهولة. كما تمّ ضبط /108/ أساور من الذهب المزيّف.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني.