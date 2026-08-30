"كاريتاس" رافقت رئيس أساقفة كولونيا الألمانية في زيارة تضامنية للبلدات الحدودية

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رافقت رابطة "كاريتاس "، رئيس أساقفة كولونيا في راينر ماريا فولكي، في زيارة تضامنية إلى بلدات عين إبل ودبل ورميش الحدودية، للاطلاع عن كثب على أوضاع الأهالي والوقوف إلى جانبهم في ظلّ التصعيد الأخير والظروف الصعبة التي يشهدها الجنوب.واستُهلّت الزيارة في مدينة صور، حيث التقى الكاردينال فولكي راعي أبرشية صور المطران شربل ، وراعي أبرشية صور للروم المطران اسكندر، بحضور عدد من الكهنة وأبناء الأبرشيتين.ومن صور، تابع الوفد طريقه نحو القرى الحدودية في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، حيث استغرقت الرحلة نحو 12 ساعة للوصول إلى دبل، قبل متابعة الزيارة إلى رميش وعين إبل.وفي البلدات الثلاث، التقى الكاردينال فولكي الأهالي وشاركهم الصلاة وأصغى إلى معاناتهم وهواجسهم واحتياجاتهم، مؤكداً "قرب الكنيسة وتضامنها معهم ودعمها لصمودهم وثباتهم في أرضهم".وشكّلت الزيارة، بحسب بيان ل"كاريتاس"، "رسالة محبة ورجاء إلى أبناء المنطقة، وتأكيداً على استمرار رابطة كاريتاس لبنان في الوقوف إلى جانب الأهالي في الجنوب، ومساندتهم في مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية التي فرضتها الظروف الراهنة".