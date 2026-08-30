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لبنان

وزير الأشغال يُعلن عن 20 شاطئاً شعبياً مجانياً

Lebanon 24
30-08-2026 | 06:20
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وزير الأشغال يُعلن عن 20 شاطئاً شعبياً مجانياً
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أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن "عدد الشواطئ الشعبية المجانية المرخّصة على امتداد الساحل اللبناني بلغ هذا العام 20 شاطئاً، بعد منح الوزارة 13 إذناً جديداً لتنظيم شواطئ لم تكن منظمة سابقاً، أضيفت إلى أذونات ممنوحة العام الماضي والأعوام السابقة".

جاء كلام رسامني خلال زيارة إلى تعاونية صيادي الأسماك في بربارة التي أعادت الوزارة تأهيلها بالكامل أخيراً، بعدما تعرضت للحريق بشكل كامل العام الماضي.
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وأوضح رسامني أن "الأذونات تخضع لدفاتر شروط صارمة تحدد متطلبات التنظيم والسلامة والخدمات الأساسية، وأن الوزارة تتابع مدى الالتزام بها، والجهات التي لا تطبق الشروط المطلوبة لن تُجدّد أذوناتها". وقال: "نريد أن نتيح مساحات أوسع من الشاطئ أمام الناس مجاناً، ولكن ضمن قواعد واضحة تحمي روادها وتضمن حسن إدارتها".

وتشمل الأذونات الجديدة كلاً من: غزير، نهر إبراهيم، المنصف، جونية، كفرعبيدا، الضبية – ذوق الخراب، تحوم، حامات، العقيبة، صيدا، الغازية، الصرفند والبيسارية. أما الأذونات الممنوحة سابقاً فتشمل: بربارة، القليعات، طبرجا وكفرياسين، الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في عمشيت، جمعية حملة الأزرق الكبير – الرملة البيضاء، جبيل والصرفند.

وشدد على أن "التوسع في الشواطئ الشعبية يكرّس مفهوماً أساسياً، وهو أن يبقى البحر متاحاً للجميع، وأن يقترن الوصول إليه بالتنظيم والسلامة".
 
 
 
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