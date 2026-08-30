هاشم طالب الحكومة بألا تستمر بسياسة "ادارة الظهر" لمتطلبات ابناء الجنوب

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاشم، ان "استمرار العدوان الاسرائيلي وبالشكل التصعيدي الذي لا يوفر بشرا ولا حجرا ولا شجرا يؤكد ان الإجرام الذي يعتمده ممنهج وينطلق من استراتيجية يعمل لها العدو غير آبه باتفاقيات وقوانين دولية ومواثيق، وهذا ما يضع اللبنانيين امام مسؤلياتهم التاريخية لحماية الوطن من الاخطار التي تهدد حتى وجوده".وقال خلال لقاءات في : "امام ما يتعرض له والمنطقة علينا الانتباه الى ما يحاك من مشاريع عدوانية تضع وطننا في دائرة الخطر، وهذا ما تكشفه الممارسات العدوانية في البلدات والقرى الجنوبية والتي ترسم معالم اجندة صهيونية تصل ابعد من لبنان الى وغزة، ولذلك نرى العدو يتصدى الى محاولة لبنان وبمؤازرة اوروبية لتجديد عمل قوات اليونيفل ولو بصيغة اممية وتحت راية المنظمة الدولية كما اكد دولة لحماية لبنان وليس الجنوب فقط".وطالب الحكومة "بألا تستمر بسياسة ادارة الظهر لمتطلبات ابناء الجنوب وخاصة القرى التي ما زال اهلها معتصمين بالتزامهم الوطني وبقائهم بأرضهم رغم المعاناة والظروف الصعبة، ولذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم على المعنيين اعداد خطة شاملة وموازنة طارئة لتقديم كل الخدمات الحياتية الاجتماعية لان البقاء في المنطقة الحدودية عامل دعم اساسي للحكومة وتأكيد السيادة والكرامة الوطنية".