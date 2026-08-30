المطران إبراهيم في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: قضيّة وطنٍ لا تُنسى

في ذكرى تغييب الإمام ، استحضر رئيس أساقفة وزحلة والبقاع للروم ، سيادة المطران إبراهيم مخايل إبراهيم الجزيل الوقار، رجلًا لم يكن حضوره عابرًا في تاريخ ، بل كان صوتًا للإنسان، وداعيًا إلى الوحدة، ومدافعًا عن كرامة الوطن وأبنائه، ومؤمنًا بأن لبنان لا يقوم إلا على التلاقي بين أبنائه، بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم.

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وأضاف في بيان:" إنّ الإمام موسى ترك في الوجدان اللبناني إرثاً من الفكر الوطني والإنساني، وجعل من الحوار جسراً بين القلوب والعقول، ومن العيش المشترك مسؤولية تتجاوز الحسابات الضيقة والانقسامات العابرة. ولذلك، فإن ذكرى تغيبيه ليست مناسبة لاستعادة الألم فحسب، بل هي دعوة متجددة إلى التمسك بالقيم التي آمن بها، وفي مقدمتها العدالة، والحرية، والكرامة الإنسانية، والوحدة الوطنية."

وتابع " في هذه الذكرى، نؤكد أنّ قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه تبقى قضية حق وعدالة، وقضية وطن يرفض أن تطوى صفحاته من دون معرفة الحقيقة كاملة. فالحقيقة حق لأهلهم ومحبيهم، وحق للبنان، وحق لكل من يؤمن بأن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن كرامة الإنسان لا يمكن أن تكون موضع مساومة."

وقال سيادته " لقد علّمنا الإمام الصدر أن الاختلاف لا يعني الخصومة، وأن الإيمان الحقيقي لا يبني جدراناً بين الناس، بل يفتح أبواب اللقاء، وأن لبنان، بتنوعه، ليس عبئاً على أبنائه، بل نعمة ومسؤولية ورسالة. وفي هذه المناسبة الأليمة، نصلّي من أجل أن تظهر الحقيقة كاملة، وأن تنال هذه القضية ما تستحقه من متابعة وجدية، وأن يبقى لبنان وفيًا لفكرة الدولة العادلة القادرة على حماية أبنائها وصون كرامتهم."

وختم المطران إبراهيم" إنّ أفضل وفاء للإمام الصدر أن نحيا القيم التي حملها: أن نلتقي بدل أن نتخاصم، وأن نحاور بدل أن نتناحر، وأن ننتصر للإنسان والوطن والحق.

في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، يبقى الأمل بالحقيقة حيًّا، ويبقى لبنان مدعوًا إلى أن يكون وطنًا للعدالة والكرامة والحوار، كما أراده رجاله الكبار."