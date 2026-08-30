تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الاعتداء الإسرائيليّ

Lebanon 24
30-08-2026 | 09:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبلان: الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الاعتداء الإسرائيليّ
قبلان: الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الاعتداء الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيت حركة "أمل" و"جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" – فوج الإمام الصدر في سحمر، الذكرى الثامنة والأربعين لجريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، باحتفال إنشادي أقيم في بلدة سحمر، بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان ورئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، إلى جانب علماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين عن حزب الله والأحزاب الوطنية وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.
Advertisement

وفي كلمته، استعاد النائب قبلان مواقف الإمام الصدر "الداعية إلى الوحدة الوطنية والعدالة وحماية الدولة ومؤسساتها والدفاع عن الجنوب"، مشدداً على أن "ما يواجهه لبنان اليوم يؤكد أهمية التمسك بهذه الثوابت".

وأكد أن "الإمام الصدر سبق أن دعا إلى إرسال الجيش إلى الجنوب والدفاع عنه"، مشيراً إلى أن "مواقفه من الاحتلال الإسرائيلي لا تزال حاضرة"، وقال: "هناك محاولات للتنكر لهذه المواقف والتشكيك بالمبادئ التي أرساها".

وتناول قبلان الظروف التي يعيشها لبنان والمنطقة، محذراً من "محاولات التشكيك بالمبادئ والقيادات"، ومشدداً على أن "الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، لا للانقسام الداخلي".

وقال إن المسار الذي يريده هو "انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، وعودة أبناء القرى والبلدات إلى أرضهم، وانتشار الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان"، معتبراً أن "الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال".

وفي ما يتصل بالجنوب، شدد قبلان على "التمسك بالأرض ورفض الرحيل عنها"، مؤكداً أن "أبناء المنطقة دفعوا أثماناً كبيرة من الشهداء والجرحى والدمار، ولن يتخلوا عن أرضهم أو عن المسيرة التي اختاروها".

وأكد أن "الموقف من إسرائيل، كما عبّر عنه الإمام الصدر، لا يمكن تغييره أو التنكر له".

كما شدد على "أهمية الوحدة الوطنية"، معتبراً أن "أي خلاف أو انقسام داخلي في لبنان، في ظل الظروف الراهنة، يصب في مصلحة إسرائيل، ولا ينبغي أن يقدم لها اللبنانيون خدمة مجانية".
مواضيع ذات صلة
علامة: لجنة الشؤون الخارجية ستضع خارطة طريق لتحرك دولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: خطة الحرب يجب أن تكون واضحة وأن تُنقل بوضوح عبر تسلسل القيادة
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: حصرية السلاح يجب أن تكون بالتفاهم والحوار
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: ثنائية تحرير الارض وتثبيت ركائز الدولة يجب أن تكون أساساً لسياساتنا الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 19:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

المكتب السياسي

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

حركة أمل

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-08-30
Lebanon24
12:15 | 2026-08-30
Lebanon24
11:55 | 2026-08-30
Lebanon24
11:43 | 2026-08-30
Lebanon24
11:24 | 2026-08-30
Lebanon24
11:16 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24