توقيف مروج مخدرات في جونية... وهذا ما ضُبط

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أصدرت – العامة بلاغاً أفادت فيه بأنه في إطار العمل المستمر لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلة على متن سيارة من نوع "كيا ريو" سوداء اللون.وأوضحت المديرية أن دورية من المفرزة توجّهت إلى المكان، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق تمكنت من توقيف المشتبه فيه داخل السيارة، وتبين أنه يدعى (ح. ر.، مواليد عام 1994، لبناني).وبتفتيشه، ضبطت بحوزته 3 مظاريف تحتوي على مادة الماريجوانا أحدها كبير الحجم، و9 مظاريف تحتوي على مادة حشيشة الكيف، و15 مظروفاً تحتوي على مادة بيضاء مخدرة، إضافة إلى 8 طبات بلاستيكية متوسطة الحجم ومغلفة تحتوي مادة بيضاء مخدرة، و6 طبات بلاستيكية متوسطة غير مغلفة، و4 طبات بلاستيكية صغيرة مغلفة، وطبة واحدة صغيرة غير مغلفة تحتوي جميعها مادة بيضاء مخدرة، فضلاً عن مبلغ مالي وهاتف خلوي.وقد سُلّم الموقوف مع المضبوطات والسيارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.