تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف مروج مخدرات في جونية... وهذا ما ضُبط

Lebanon 24
30-08-2026 | 11:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
توقيف مروج مخدرات في جونية... وهذا ما ضُبط
توقيف مروج مخدرات في جونية... وهذا ما ضُبط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة بلاغاً أفادت فيه بأنه في إطار العمل المستمر لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلة جونية على متن سيارة من نوع "كيا ريو" سوداء اللون.
Advertisement

وأوضحت المديرية أن دورية من المفرزة توجّهت إلى المكان، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق تمكنت من توقيف المشتبه فيه داخل السيارة، وتبين أنه يدعى (ح. ر.، مواليد عام 1994، لبناني).

وبتفتيشه، ضبطت بحوزته 3 مظاريف تحتوي على مادة الماريجوانا أحدها كبير الحجم، و9 مظاريف تحتوي على مادة حشيشة الكيف، و15 مظروفاً تحتوي على مادة بيضاء مخدرة، إضافة إلى 8 طبات بلاستيكية متوسطة الحجم ومغلفة تحتوي مادة بيضاء مخدرة، و6 طبات بلاستيكية متوسطة غير مغلفة، و4 طبات بلاستيكية صغيرة مغلفة، وطبة واحدة صغيرة غير مغلفة تحتوي جميعها مادة بيضاء مخدرة، فضلاً عن مبلغ مالي وهاتف خلوي.

وقد سُلّم الموقوف مع المضبوطات والسيارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
على طريق المطار.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 22:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروّج مخدرات وضبط كمية من المواد المخدّرة والأسلحة في صحراء الشويفات
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 22:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الأوزاعي
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 22:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في حي السلم
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 22:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-08-30
Lebanon24
15:15 | 2026-08-30
Lebanon24
15:00 | 2026-08-30
Lebanon24
14:55 | 2026-08-30
Lebanon24
14:40 | 2026-08-30
Lebanon24
14:17 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24