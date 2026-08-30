شيخ العقل ترأس وفداً لتشييع رئيس الأركان السابق اللواء رياض تقي الدين في بعقلين

شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز
الدكتور سامي أبي المنى على رأس وفد من المشايخ والمجلس المذهبي في تشييع رئيس أركان الجيش اللبناني
السابق اللواء الركن الراحل رياض
حامد تقي الدين في بلدة بعقلين.
أقيمت مراسم التشييع في بيت بعقلين بحضور النائب مروان حمادة ممثلاً وليد وتيمور جنبلاط
، وممثل قائد الجيش
العميد أحمد عدرا، إلى جانب فاعليات رسمية وأمنية وروحية وأهلية.
وأثنى شيخ العقل في كلمة له على مناقبية الراحل ومسيرته العسكرية والوطنية، أمّ بعدها الصلاة إلى جانبه المصلّي الشيخ أيمن عامر. وتخللت المراسم كلمات لكل من النائب حمادة، وممثل قيادة الجيش
، والعميد المتقاعد رياض شيا، والمحامي بدري تقي الدين باسم العائلة، ليُرى الجثمان في مدافن العائلة.
وعلى هامش التشييع، زار شيخ العقل الشيخ أبو سليمان سعيد سري الدين في منزله، كما استقبل في دارته بشانيه مغتربين، واجتمع بفريق هندسي لمناقشة دراسة خاصة بمزار "الست
شعوانه" في عميق بالبقاع.