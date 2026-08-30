تحركات "اليونيفيل" تتزايد

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في أعقاب التوتر الميدانية المستمرة في ، لوحظ تزايد تحركات قوات "اليونيفيل" على امتداد المنطقة الحدودية.وبحسب معلومات ميدانية، عززت "اليونيفيل" تحركاتها ودورياتها مع تصاعد التوتر، إذ شوهدت آليات تابعة للقوة الدولية تجوب مناطق حدودية مختلفة، بعضها بمواكبة من ، فيما تحركت دوريات أخرى بشكل منفرد، وسط مراقبة دقيقة للتطورات الميدانية.بالتوازي، برزت شكاوى من سكان في المنطقة الحدودية بشأن الصعوبات التي يواجهونها في التنقل والوصول إلى بعض المناطق، في ظل الإجراءات المفروضة والواقع الأمني القائم.وفي هذا السياق، تحدثت شهادات من المنطقة عن إشكالية مرتبطة بالأذونات التي يجري الحصول عليها من لجنة "الميكانيزم" عبر قوات "اليونيفيل"، معتبرة أن الإجراءات المتبعة للحصول على هذه الأذونات باتت تعقّد حركة السكان وتقيّد تنقلاتهم.وتبدو هذه المشكلة أكثر حضوراً في عدد من البلدات الحدودية، ولا سيما منها، حيث يشكو السكان من أن آلية الحصول على الأذونات تفرض عليهم تعقيدات إضافية في حياتهم اليومية، سواء لجهة التنقل أو الوصول إلى الأراضي والممتلكات ومتابعة شؤونهم في المناطق الحدودية.