تحذيرٌ من الجنوب… ماذا يجري؟

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كشفت مصادر لـ" " أن الوضع في الجنوب لا يدعو إلى الاطمئنان، في ظل دقة المرحلة وحساسيتها، رغم الهدوء الذي يسود بعض المحاور.وأشارت المصادر إلى أن احتمال التصعيد المتبادل يبقى قائماً في أي لحظة، لافتةً إلى أن الاستعدادات متواصلة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وسط مراقبة دقيقة لأي تطور ميداني قد يبدّل المشهد سريعاً.وفي ما يتعلق بالأنباء العسكرية الواردة من محيط تلة ، أضاف المصدر أن إحدى المنشآت أصبحت شبه خالية، فيما تفيد معلومات أخرى بأنها أُخليت بالكامل.وبحسب المصدر، يتهيأ الجنوب لعملية عسكرية خاصة على التلال، قد تتزامن مع تقدم ميداني جديد ضمن المحاور المحيطة بالتلة، بعدما شهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة عمليات تمشيط مكثفة وتفجيرات امتدت حتى .