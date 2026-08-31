معركة على تعيين المحافظ

Advertisement

لفت مصدر وزاري الى أن المعركة على تعيين المحافظين في تظهرت إلى العلن طيلة الأسبوع الماضي، وأن أبرز هذه المبارزات يكمن في العاصمة ، حيث إن البيروتية في الدائرتين الأولى والثانية، وحتى المرجعيات والجمعيات، يفضلون إبقاء الوضع على حاله وعدم ولوج باب التغيير.أما بالنسبة إلى السلطة اليوم، فإن تعيين المحافظين هو جزء من تقاسم الحصص استنادا الى المنهجيات المتعاقبة للسلطة.وقال المصدر" ان الفريق المستعجل على التعيين ويسعى له منذ سنة، يضم النائبين وبولا والوزير طارق متري، ويتسلّح بدعم رئيس الحكومة وموافقته ودعمه لمرشحهم، وهو المحامي في مكتب خلف الأستاذ عصام .ويخوض هذا الفريق معارك سياسية وإعلامية لإيصال المرشح ، فيما الفريق الأساسي الثاني لديه اسم مرجّح، هو القاضي ، الذي يرغب بإكمال خدمته للدولة في محافظة بيروت، ولهذه الغاية يقوم بعدد من الزيارات لحشد الدعم ولطرح برنامجه.المصدر لفت إلى أن الأمور ذاهبة إلى"شدّ حبال" في هذا المجال في بيروت وفي محافظات أخرى.