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لبنان

معركة على تعيين المحافظ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-08-2026 | 01:15
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لفت مصدر وزاري الى أن المعركة على تعيين المحافظين في لبنان تظهرت إلى العلن طيلة الأسبوع الماضي، وأن أبرز هذه المبارزات يكمن في العاصمة بيروت، حيث إن القوى السياسية البيروتية في الدائرتين الأولى والثانية، وحتى المرجعيات الدينية والجمعيات، يفضلون إبقاء الوضع على حاله وعدم ولوج باب التغيير.
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أما بالنسبة إلى السلطة اليوم، فإن تعيين المحافظين هو جزء من تقاسم الحصص  استنادا الى المنهجيات المتعاقبة للسلطة.

وقال المصدر" ان الفريق المستعجل على التعيين ويسعى له منذ سنة، يضم النائبين ملحم خلف وبولا يعقوبيان والوزير طارق متري، ويتسلّح بدعم رئيس الحكومة وموافقته ودعمه لمرشحهم، وهو المحامي في مكتب خلف الأستاذ عصام خوري.
ويخوض هذا الفريق معارك سياسية وإعلامية لإيصال المرشح ، فيما الفريق الأساسي الثاني لديه اسم مرجّح، هو القاضي نقولا منصور، الذي يرغب بإكمال خدمته للدولة اللبنانية في محافظة بيروت، ولهذه الغاية يقوم بعدد من الزيارات لحشد الدعم ولطرح برنامجه.
المصدر لفت إلى أن الأمور ذاهبة إلى"شدّ حبال" في هذا المجال في بيروت وفي محافظات أخرى.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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