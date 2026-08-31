انقلاب على توم برّاك!

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يسود انزعاج واسع في أوساط أحزاب يمينية لبنانية من المواقف الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص إلى والعراق ، على خلفية تصريحاته المتعلقة بإيران و" " ومقاربته للوقائع السياسية والميدانية القائمة.وقد علّق مصدر سياسي مطّلع على هذا الانزعاج بالقول إن المفارقة تكمن في أن بعض هذه القوى كانت تُشيد ببرّاك وتحتفي بمواقفه عندما كانت تنسجم مع توجهاتها، لكن ما إن بدأ يقدّم قراءة لا تتطابق مع حساباتها حتى تبدّل الموقف منه وارتفعت الاعتراضات على تصريحاته.وكشف المصدر أن بعض هذه الأوساط بات يدفع لدى الجانب الأميركي باتجاه إقصاء برّاك عن الملفات التي يتولاها، انطلاقًا من اعتبارها أن مقارباته الأخيرة لم تعد تنسجم مع المسار الذي يراد لهذه الملفات أن تسلكه.