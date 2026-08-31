جرائم إسرائيل تفجّر خلافاً حكومياً

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كشف مصدر سياسي مطّلع عن خلاف حاد بين شخصية حكومية بارزة وأحد الوزراء، على خلفية تباين قانوني يتصل بآليات محاسبة على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين اللبنانيين.وبحسب المصدر، تجاوز الخلاف حدود التباين في المقاربات القانونية، وأحدث بلبلة داخل الأوساط المعنية، بعدما اتخذ الطرفان مواقف متشددة تجاه بعضهما البعض، فيما تبدو الشخصية الحكومية أكثر استياءً من مسار الملف وطريقة تعاطي الوزير معه.وأشار المصدر إلى أن الشخصية الحكومية عبّرت في مجالسها عن غضب شديد، وذهبت إلى حد اتهام الوزير باتخاذ موقف تعتبر أنه يمسّ بالمصلحة ويضعف المسار القانوني الهادف إلى تثبيت حقوق اللبنانيين وتحقيق العدالة في هذا الملف.