العودة إلى المدارس تتحوّل إلى فاتورة ثقيلة.. كم تبلغ كلفة تجهيز طالب واحد؟

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مع بدء شهر أيلول، تبدأ العائلات استعداداتها لعودة أبنائها إلى المدارس، لكنّ التحضيرات التي كانت تحمل في السابق شيئًا من الحماسة والفرح، باتت اليوم أشبه بحسابات مالية دقيقة.فالعودة إلى المدرسة أصبحت فاتورة متكاملة تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل العائلات. وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يجد الأهل أنفسهم أمام سؤال صعب، كم ستبلغ تكلفة العودة إلى المدرسة هذا العام؟في جولة لـ" " على عدد من المكتبات، بدا واضحًا أن لائحة الحاجات المطلوبة للطالب طويلة ومتنوعة.فالطالب يحتاج إلى عشرات الدفاتر، وأقلام الحبر والرصاص، والممحاة، والمبراة، والمسطرة، والألوان، وأقلام التلوين، والغراء، والمقص، وعلبة الهندسة، والملفات، والمقلمة، إلى جانب الحقيبة المدرسية وغيرها من المستلزمات التي تختلف بحسب المرحلة الدراسية والمدرسة.وتبدأ أسعار بعض الأقلام والدفاتر من مبالغ تبدو بسيطة، لكنها سرعان ما تتراكم مع شراء الكميات المطلوبة. وقد تصل كلفة مجموعة القرطاسية الأساسية للطالب إلى نحو 100 أو 150 دولارًا، وقد تتجاوز ذلك بحسب نوعية المنتجات ولائحة المدرسة.أما الحقيبة المدرسية، فتختلف أسعارها بشكل كبير بحسب النوعية والحجم والعلامة التجارية، وقد تبدأ من نحو 30 إلى 50 دولارًا، لتصل إلى مبالغ أعلى بكثير في بعض الحالات.وتشكل الكتب المدرسية بدورها عبئًا أساسيًا على العائلات، ولا سيما في المدارس الخاصة التي تعتمد كتبًا أجنبية أو مناهج خاصة.وتُقدّر كلفة الكتب بنحو 100 دولار للحلقة الأولى، و125 دولارًا للمرحلة المتوسطة، فيما تصل إلى نحو 200 دولار للمرحلة الثانوية. أما في المدارس التي تعتمد مناهج أجنبية، فتتراوح كلفة الكتب بين 250 و350 دولارًا.وإلى جانب الكتب والقرطاسية، يأتي الزي المدرسي الذي أصبح بدوره بندًا مكلفًا في ميزانية العائلة.فالطالب قد يحتاج إلى أكثر من طقم للزي الرسمي، إضافة إلى الملابس الرياضية والأحذية والجوارب وغيرها من المستلزمات.وتتراوح كلفتها تقريبًا بين 100 و200 دولار للطالب الواحد، وقد ترتفع بحسب المدرسة ونوعية الزي وعدد القطع المطلوبة.وإذا كانت المدرسة بعيدة عن المنزل، تضاف كلفة النقل المدرسي إلى القائمة.فأجرة الباص أصبحت من المصاريف السنوية الثابتة لدى كثير من العائلات، وقد تتراوح تقريبًا بين 40 و80 دولارًا للطالب الواحد شهريًا، بحسب المسافة والمنطقة والمدرسة.ومع ارتفاع أسعار البنزين، يزداد هذا العبء مع مرور الأشهر، لتتحول كلفة النقل إلى مصروف شهري ثابت لا يمكن تجاهله، خصوصًا بالنسبة إلى العائلات التي لا تملك خيارًا آخر سوى الاعتماد على الباص المدرسي يوميًا.إذا جمعنا كلفة الكتب والقرطاسية والحقيبة والزي وبقية المستلزمات، فإن تجهيز طالب واحد للعام الدراسي قد يحتاج تقريبًا إلى ما لا يقل عن 370 دولارًا، إذا اعتمدنا احتساب الكلفة الأدنى بينها، وهو بالطبع رقم كبير في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت بقيت فيه الرواتب على حالها.ويبقى القسط المدرسي البند الأثقل، خصوصًا في المدارس الخاصة، حيث تختلف الأقساط بشكل كبير بين مدرسة وأخرى، وبين مرحلة دراسية وأخرى.وقد رفعت بعض المدارس الخاصة أقساطها بنحو 20% هذا العام، فيما أبقت مدارس أخرى على قيمة القسط نفسها، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في كلفة التعليم بين مؤسسة وأخرى.وفي السنوات الأخيرة، لم تعد الزيادات تقتصر على الأقساط، بل امتدت إلى كل ما يرافق العملية التعليمية من كتب وقرطاسية ونقل ولباس وأنشطة.وهكذا، تجد العائلة نفسها أمام مجموعة من الفواتير الصغيرة والكبيرة التي تتراكم خلال فترة زمنية قصيرة، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية للكثير من الأسر محدودة.وفي النهاية، قد تكون العودة إلى المدرسة سهلة على الطالب الذي ينتظر لقاء أصدقائه والعودة إلى مقعده، لكنها بالنسبة إلى الأهل تبدأ قبل ذلك بكثير، مع آلة حاسبة، ولائحة طويلة من المستلزمات، وسؤال واحد: كيف سنؤمّن كل هذه الكلفة؟