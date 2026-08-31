تغييرٌ كبير يُطبخ للبنان.. عينٌ على "اليونيفيل" والقصة في تقرير إماراتيّ

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً كشف فيه، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن تحرك أميركي داخل الدولي لإحداث تغيير جوهري في المرجعيات التي تنظّم الملف اللبناني - ، عبر الدفع نحو اعتماد "اتفاق الإطار الثلاثي" مرجعية دولية أساسية بدلاً من القرار 1701.

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وبحسب التقرير، تعمل الإدارة الأميركية على صياغة مشروع قرار أممي جديد يتبنّى الاتفاق، بالتوازي مع مساعٍ لتقليص مفاعيل القرار 1701 أو استبداله عملياً، مع حصر رعاية الترتيبات الأمنية الجديدة بواشنطن وتقليص الدور ، ولا سيما الفرنسي.





وتشير المصادر إلى أن تعتبر تعدد الأطراف الدولية عائقاً أمام تنفيذ البنود الأمنية لاتفاق الإطار، وخصوصاً ما يتعلق بالتحقق من نزع سلاح " " وتفكيك بنيته العسكرية على كامل الأراضي ، وليس في الجنوب فقط.





وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن المندوبة الأميركية لدى بدأت لقاءات ثنائية مع دول أعضاء في مجلس الأمن لحشد التأييد للمشروع، على أساس أن الترتيبات الجديدة ستسمح بعودة النازحين على جانبي الحدود وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش. وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن المندوبة الأميركية لدى بدأت لقاءات ثنائية مع دول أعضاء في مجلس الأمن لحشد التأييد للمشروع، على أساس أن الترتيبات الجديدة ستسمح بعودة النازحين على جانبي الحدود وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش.





في المقابل، يتجه التصور الأميركي، وفق المصادر، إلى استبدال الآليات الدولية السابقة بمجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية تقودها واشنطن، بما يؤدي إلى تحجيم الدور الفرنسي وإبعاد أي دور محتمل للجامعة العربية.





ويتمحور الخلاف الأساسي حول شروط الانسحاب الإسرائيلي، ففي حين ينص القرار 1701 على انسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، يربط اتفاق الإطار، بحسب التقرير، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بتفكيك البنية العسكرية لـ"حزب الله" ونزع سلاحه والتحقق من ذلك بإشراف أميركي.





وترى المصادر أن تبنّي الاتفاق بقرار جديد من مجلس الأمن قد يؤدي عملياً إلى تراجع دور القرار 1701، ويضع مستقبل "اليونيفيل" أمام احتمالين: تقليص مهمتها إلى قوة مراقبة محدودة أو التوجه نحو انسحاب تدريجي.





وكشف التقرير أيضاً، نقلاً عن مصادر غربية، عن تداول بنود غير معلنة ضمن ملحق عسكري لاتفاق الإطار، من بينها السماح للطيران الإسرائيلي بمواصلة عمليات الاستطلاع فوق لأغراض التحقق، إلى حين إعلان واشنطن خلو الأراضي اللبنانية من البنى العسكرية غير الشرعية.





أيضاً، تحدثت المصادر عن منح ضباط ومستشارين أميركيين دوراً ميدانياً في توجيه وحدات من الجيش اللبناني لتفتيش مواقع مشبوهة، من دون الحاجة، وفق ما أورده التقرير، إلى إذن مسبق من .





وفي ، تثير هذه التحركات مخاوف من فقدان لبنان المظلة القانونية التي وفرها القرار 1701 منذ عام 2006. وبحسب "إرم نيوز"، كثفت الدبلوماسية اللبنانية اتصالاتها مع بكين وموسكو وباريس بهدف الحفاظ على مرجعية القرار ودور "اليونيفيل" ومنع حدوث فراغ أمني في الجنوب.





في المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق التقرير، أن اعتماد المرجعية الجديدة سيشكل مكسباً دبلوماسياً لإسرائيل، إذ يتيح ربط انسحابها من نقاط حدودية بتقدم عملية نزع سلاح "حزب الله".