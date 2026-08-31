مفاجأة عن عملية تهريب عبر مطار بيروت.. "كوكايين" في جسم إنسان!

ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يرصده ويوقفه في أحد فنادق ويضبط المخدّرات.#قوى_الأمن https://t.co/BJZBFUoAIP pic.twitter.com/ShvgpEEKsI — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 31, 2026 Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة- التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وترويجها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة الموضوعة من قِبَل وحدة الشّرطة القضائيّة والهادفة إلى مكافحة آفة المخدّرات والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لدى المخدّرات المركزي عن قيام شخص من التابعيّة النّيجيريّة بتهريب مادّة الكوكايين إلى ، عبر ، وذلك عن طريق بلعها على شكل كبسولات، وأنّ المشتبه فيه كان قد دخل الأراضي اللّبنانية، فجر تاريخ 14-8-2026من خلال الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة والحثيثة التي قامت بها دوريّات المكتب المذكور، ونتيجةً لجمع المعلومات ومقاطعتها، تم تحديد مكان وجوده داخل فندق في محلّةأعطيت الأوامر إلى دوريّات المكتب لرصده ومتابعته بشكلٍ دقيق، بهدف توقيفه.بتاريخ 16-8-2026، قامت قوّة من المكتب بمداهمة مكان إقامته، وتوقيفه بعملية مباغتة، وتبيّن أنّه يُدعى:ا. س. (مواليد عام 1984، نيجيري الجنسيّة)وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادّة الكوكايين، بلغت زِنتها الإجماليّة: 1.8 كلغ.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات المختص.