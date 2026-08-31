مفاجأة عن عملية تهريب عبر مطار بيروت.. "كوكايين" في جسم إنسان!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة- التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وترويجها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة الموضوعة من قِبَل وحدة الشّرطة القضائيّة والهادفة إلى مكافحة آفة المخدّرات والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة
المخدّرات المركزي عن قيام شخص من التابعيّة النّيجيريّة بتهريب مادّة الكوكايين إلى لبنان
، عبر المطار
، وذلك عن طريق بلعها على شكل كبسولات، وأنّ المشتبه فيه كان قد دخل الأراضي اللّبنانية، فجر تاريخ 14-8-2026
من خلال الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة والحثيثة التي قامت بها دوريّات المكتب المذكور، ونتيجةً لجمع المعلومات ومقاطعتها، تم تحديد مكان وجوده داخل فندق في محلّة الحمرا.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات المكتب لرصده ومتابعته بشكلٍ دقيق، بهدف توقيفه.
بتاريخ 16-8-2026، قامت قوّة من المكتب بمداهمة مكان إقامته، وتوقيفه بعملية مباغتة، وتبيّن أنّه يُدعى:
ا. س. (مواليد عام 1984، نيجيري الجنسيّة)
وضبطت بحوزته 78 كبسولة بداخلها مادّة الكوكايين، بلغت زِنتها الإجماليّة: 1.8 كلغ.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع والمضبوطات القضاء
المختص.