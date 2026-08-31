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لبنان

تسليم وتسلم في رعية مار يوحنا والقديسة حنة في بقاء الدين – العقيبة

Lebanon 24
31-08-2026 | 07:44
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احتفلت رعية مار يوحنا والقديسة حنة في بقاء الدين – العقيبة بقداس التسليم والتسلم بين خادم الرعية السابق الخوري بشير الشمالي وخادم الرعية الجديد الخوري شربل الشمالي، برئاسة راعي الأبرشية المطران يوحنا رفيق الورشا، وبمشاركة الخوراسقف جوزف بواري، وحضور عدد من الفعاليات البلدية والاختيارية والعائلية وأعضاء المجلس الراعوي وحشد من أبناء الرعية والمؤمنين. 
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وخلال القداس، قدم المطران الورشا، الخوري شربل الشمالي إلى أبناء الرعية، معلنا "بدء خدمته الراعوية الجديدة، كما عين الخوري إيلي أبي سعد مساعدا لخادم الرعية، متمنيًا لهما "خدمة مثمرة ومباركة"، ومؤكدا ثقته ب"أمانتهما الكهنوتية وغيرتهما الراعوية في خدمة المؤمنين ومرافقتهم في مسيرتهم الإيمانية والروحية". 

وشكّل الاحتفال مناسبة كنسية وروحية للتعبير عن الشكر والتقدير للخوري بشير الشمالي على ما قدّمه خلال فترة خدمته من عطاء وجهود في سبيل أبناء الرعية، وللترحيب بالخوري شربل الشمالي، مع الصلاة لكي يرافق الرب هذه المرحلة الجديدة من حياة الرعية، ويحفظ أبناءها متحدين في الإيمان، ثابتين في الرجاء، وفاعلين في المحبة. 

كذلك، كان اللقاء مناسبة لتجديد الالتزام بالعمل الراعوي المشترك، وتعزيز التعاون بين خادم الرعية والمجلس الرعوي وأبناء الجماعة، بما يسهم في بناء رعية حيّة ومتآلفة، شاهدة للمسيح في إيمانها وخدمتها للإنسان. 

وفي أجواء من الصلاة والشكر والرجاء، اختتم الاحتفال بتمنيات أبناء الرعية للخوري شربل الشمالي وللخوري إيلي أبي سعد بالتوفيق في رسالتهما الجديدة، سائلين الله أن يبارك خدمتهما ويثمرها خيرًا روحيًا وراعويًا في حياة الرعية.
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